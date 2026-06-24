Mundial 2026 en Texas: la nueva aplicación que te ayudará a llegar a tiempo a los partidos 

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Millones de personas llegan a la región para asistir a partidos. Foto: Envato.

Como ocurre con todos los grandes eventos deportivos, la emoción comienza mucho antes del silbatazo inicial. En el caso del Mundial de la FIFA 2026 en el norte de Texas, todo está listo no solo dentro de los estadios. Las autoridades de transporte de la región presentaron una nueva aplicación y portal digital diseñados para ayudar a residentes y visitantes a navegar una de las zonas que recibirán más actividad durante el torneo.

La herramienta ya está disponible y promete convertirse en una aliada indispensable para quienes se moverán por Arlington, Dallas, Fort Worth y sus alrededores entre junio y julio de 2026.

¿Cómo ayudará la nueva app durante el Mundial de la FIFA 2026 en el norte de Texas?

La realidad es sencilla: millones de personas llegan a la región para asistir a partidos, festivales y actividades relacionadas con el Mundial. Eso significa más vehículos en las carreteras, mayor demanda de transporte público y tiempos de traslado considerablemente más largos.

Para responder a este desafío, el Consejo de Gobiernos del Norte de Texas (NCTCOG) desarrolló una plataforma digital, llamada Plan de Juego, que reúne información actualizada sobre:

Mapas de tráfico en tiempo real

Cierres temporales de carreteras

Rutas alternativas

Horarios de mayor congestión

Opciones de transporte público

Recomendaciones de movilidad para días de partido

El portal está disponible tanto en inglés como en español, una decisión que resulta especialmente relevante considerando la enorme comunidad latina que vive en Texas y el flujo de aficionados hispanohablantes que se espera durante el torneo.

¿Por qué será tan importante planificar los traslados durante el Mundial 2026?

Y es que uno de los mayores retos de este Mundial no está dentro de la cancha. Está en las calles.

El Estadio AT&T de Arlington, que durante el torneo será conocido como Estadio de Dallas, albergará nueve encuentros, incluida una semifinal. Ninguna otra sede tendrá tantos partidos.

Las fechas programadas incluyen encuentros el 14, 17, 22, 25, 27 y 30 de junio, además del 3, 6 y 14 de julio. A esto se suma el Festival de Aficionados de la FIFA en Fair Park, un punto que también atraerá a miles de visitantes diariamente.

Las autoridades anticipan presión significativa sobre corredores clave como la Interestatal 30 y la Carretera Estatal 360. Por esa razón recomiendan revisar la información de movilidad antes de salir de casa y considerar horarios alternativos para desplazarse.

¿Qué es el Desafío de Desplazamientos del Mundial?

Una de las iniciativas más curiosas asociadas al Mundial de la FIFA 2026 en el norte de Texas es el llamado Desafío de Desplazamientos.

El programa estará activo del 11 de junio al 19 de julio y busca incentivar cambios de comportamiento entre los residentes.

Quienes registren viajes alternativos mediante la plataforma TryParkingIt.com o la aplicación Try Parking It podrán participar en sorteos y premios.

Las acciones que generan participaciones incluyen:

Compartir automóvil

Utilizar transporte público

Modificar horarios de viaje

Elegir rutas menos congestionadas

La meta es reducir la cantidad de vehículos circulando en los momentos de mayor demanda.

¿Qué medidas de seguridad acompañarán al Mundial en Texas?

La movilidad no es la única prioridad.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha reforzado el uso del sistema iWatchTexas, una herramienta que permite reportar actividades sospechosas de forma anónima.

Los reportes pueden realizarse en línea o mediante la línea telefónica habilitada por las autoridades estatales. Según el DPS, la colaboración ciudadana es fundamental para detectar posibles amenazas antes de que se conviertan en problemas reales.

También se recomienda a empleadores considerar esquemas de trabajo remoto, horarios flexibles y turnos escalonados para disminuir la presión sobre las carreteras durante los días de partido.

La conclusión parece clara: el norte de Texas quiere que la fiesta del fútbol sea recordada por los goles y no por los embotellamientos. Con millones de visitantes esperados y una agenda histórica de partidos, planificar cada trayecto podría ser tan importante como conseguir un boleto para entrar al estadio.

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