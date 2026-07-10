Nueva licencia de conducir para reincidentes violentos en Florida: quiénes deberán portarla

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Imagen creada con inteligencia artificial Leonardo.ai.

Florida volverá a endurecer su política de seguridad pública. El gobernador Ron DeSantis firmó un paquete de leyes que entrará en vigor de manera gradual y que incluye una de las medidas más comentadas: la creación de una licencia de conducir para reincidentes violentos. El nuevo documento comenzará a implementarse el 1 de octubre de 2026 y afectará a personas consideradas delincuentes habituales de alta peligrosidad en el estado.

La decisión refleja una estrategia que la administración estatal viene impulsando desde hace meses. El mensaje es claro: reforzar el control sobre quienes reinciden en delitos violentos y ampliar las herramientas de identificación disponibles para las autoridades.

¿Qué establece la ley de crear esta licencia?

La disposición forma parte de la SB 1332, una legislación que modifica la Ley de Registro de Delincuentes Habituales de Florida. De acuerdo con la información difundida por la oficina del gobernador y el propio texto legislativo, determinados infractores deberán portar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación con una marca distintiva cuando obtengan o renueven el documento.

El cambio más visible será la inscripción “775.261, F.S.” en la parte frontal de la identificación emitida por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (DHSMV).

No se trata de una medida dirigida a toda la población. Está enfocada exclusivamente en personas clasificadas por la legislación estatal dentro de categorías específicas de reincidencia violenta.

¿Quiénes deberán portar la nueva licencia de conducir para reincidentes violentos?

La ley identifica a varios grupos de personas que estarán obligados a obtener el nuevo documento oficial. Entre ellos destacan:

Reincidentes habituales de delitos graves violentos.

Criminales de carrera violentos.

Personas condenadas en tres ocasiones por delitos graves violentos.

Los denominados “prison releasee reoffenders”, categoría que agrupa a quienes vuelven a cometer determinados delitos después de salir de prisión.

La normativa también alcanzará a quienes ya viven en la comunidad bajo algún tipo de supervisión y no permanecen encarcelados. Para ellos, la obligación será inmediata una vez que la ley entre en vigor.

¿Qué otros requisitos impone Florida a los reincidentes violentos?

Además de la licencia de conducir para reincidentes violentos, la SB 1332 establece nuevas obligaciones administrativas.

Las personas sujetas a esta legislación deberán:

Presentarse personalmente en una oficina de licencias dentro de las 48 horas posteriores a su registro inicial ante la oficina del sheriff.

posteriores a su registro inicial ante la oficina del sheriff. Identificarse formalmente como reincidentes.

Presentar la documentación que acredite su registro.

Obtener o renovar la identificación con la marca obligatoria.

Actualizar el documento cada año durante el mes de su cumpleaños.

La ley también endurece los requisitos de domicilio. Los solicitantes deberán registrar una dirección física permanente o temporal y no podrán utilizar apartados postales (P.O. Box).

Si residen en una casa móvil, un vehículo o una embarcación, tendrán que proporcionar información adicional como el número de identificación vehicular (VIN), matrícula, registros oficiales y una descripción detallada del lugar donde viven.

¿Qué otras leyes firmó Ron DeSantis junto con esta medida?

La licencia de conducir para reincidentes violentos en Florida forma parte de un paquete de cinco iniciativas anunciadas por DeSantis en Winter Haven.

Las nuevas leyes incluyen:

SB 432: endurece las sanciones por tráfico de xilazina (“tranq”), incorpora la llamada Ley de Meg contra el uso indebido de óxido nitroso y aumenta las penas por promover sustancias peligrosas entre menores.

endurece las sanciones por tráfico de xilazina (“tranq”), incorpora la llamada contra el uso indebido de óxido nitroso y aumenta las penas por promover sustancias peligrosas entre menores. HB 429: moderniza la legislación contra pandillas al reconocer publicaciones en redes sociales y evidencia digital para acreditar la pertenencia a organizaciones criminales.

moderniza la legislación contra pandillas al reconocer publicaciones en redes sociales y evidencia digital para acreditar la pertenencia a organizaciones criminales. SB 156: conocida como la Ley del oficial Jason Raynor , incrementa las penas por delitos violentos cometidos contra agentes del orden.

conocida como la , incrementa las penas por delitos violentos cometidos contra agentes del orden. SB 436: fortalece las sanciones para reincidentes violentos y aumenta las consecuencias penales cuando las víctimas pertenecen a las fuerzas de seguridad.

¿Cómo compartirán información las autoridades de Florida?

La nueva legislación también fortalece el intercambio de datos entre agencias estatales.

El DHSMV enviará las fotografías y la información recopilada al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) y al Departamento de Correcciones, lo que permitirá mejorar el seguimiento de quienes se encuentran registrados bajo esta normativa. Las imágenes incluso podrán utilizarse en procesos de notificación pública cuando la legislación así lo permita.

El incumplimiento tampoco será menor. Quienes no obtengan, mantengan o renueven la licencia de conducir marcada podrán enfrentar un delito grave de tercer grado, una disposición que refuerza el objetivo central del paquete firmado por DeSantis: aumentar la vigilancia sobre los reincidentes violentos y endurecer las consecuencias para quienes ignoren las nuevas obligaciones legales.

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