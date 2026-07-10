Los inmigrantes con TPS o asilo perderán su cobertura de salud bajo el ACA en diciembre de 2026: qué deben hacer antes de que acabe el año en Florida

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La ventana real para actuar se abre desde otoño de 2026. Foto: AFP

Miles de familias con Estatus de Protección Temporal (TPS) o una solicitud de asilo en Florida perderán el acceso a los subsidios del Mercado de Seguros de Salud, el sistema de cobertura médica creado bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), a partir del año de cobertura 2027, como consecuencia de la ley H.R. 1, la reforma fiscal que el Congreso aprobó en 2025.

Se trata de más de un millón de inmigrantes con estatus legal afectados en todo el país, según estimaciones citadas por el Commonwealth Fund, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso calcula la cifra en 1.3 millones de personas, de acuerdo con un análisis de State Health and Value Strategies (SHVS).

Entre los grupos afectados están los beneficiarios de TPS, los solicitantes de asilo y los refugiados, tres categorías que hasta ahora sí calificaban para recibir ayuda económica al comprar un plan médico.

El cambio no llega de golpe el primero de enero. La ventana real para actuar se abre antes, durante la inscripción abierta que corre en el otoño de 2026, el último periodo en el que estas familias todavía pueden calificar para un descuento antes de que la nueva regla entre en vigor por completo. Lo que todavía genera confusión es qué pasa con quienes ya tienen una póliza activa y qué alternativas de cobertura quedan disponibles en un estado que nunca expandió Medicaid.

¿Qué cambia exactamente con la nueva regla federal?

La ley conocida como H.R. 1, aprobada en 2025, modificó la definición de “extranjero elegible” para efectos del Mercado de Seguros de Salud y de otros programas federales, según documentan el Commonwealth Fund y State Health and Value Strategies (SHVS), un programa que da seguimiento a los cambios de esta ley para los estados.

A partir de esa modificación, solo los residentes permanentes legales, ciertos inmigrantes cubanos y haitianos, y las personas bajo el Pacto de Libre Asociación seguirán calificando para el crédito fiscal que reduce el costo mensual de una póliza.

Los beneficiarios de TPS, los solicitantes de asilo y los refugiados quedan fuera de esa lista, aun cuando su presencia en el país siga siendo legal y autorizada por el propio gobierno federal. La misma organización detalla que el cambio elimina la regla especial que antes permitía a estos grupos acceder al subsidio aunque no calificaran para Medicaid por su estatus.

Whether you're newly diagnosed, undergoing treatment, needing support, or navigating life after cancer, having access to trusted information and resources can make a difference. Florida Cancer Connect helps connect individuals and families with cancer care, treatment options,… pic.twitter.com/kfn2U1JU4K — Florida Department of Health (@HealthyFla) June 14, 2026

¿Por qué la fecha límite real cae antes de que termine el año?

La inscripción abierta para elegir un plan de cobertura del año 2027 comienza en el otoño de 2026, y es en ese periodo cuando una persona con TPS o asilo puede todavía aprovechar el subsidio antes de que la nueva regla la excluya por completo. Quien deja pasar esa ventana sin actuar corre el riesgo de terminar el año sin cobertura médica asequible, justo cuando el plazo para pedir ayuda ya se cerró.

A la par de este cambio, los recortes a Medicaid y Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) aprobados en la misma ley federal comienzan a aplicarse desde octubre de 2026 para varios grupos de inmigrantes, lo que reduce todavía más las opciones de respaldo médico para quienes pierdan el subsidio del Mercado de Seguros de Salud.

¿Qué alternativas quedan para las familias con TPS o asilo en Florida?

Antes de que cierre la inscripción abierta de este año, conviene revisar varios puntos:

Confirmar si el plan actual seguirá activo después de enero de 2027 y a qué costo, sin el subsidio previo.

Verificar si algún miembro de la familia, especialmente los hijos nacidos en EE. UU., califica para Medicaid o CHIP de forma independiente.

Buscar orientación gratuita con un navegador certificado del Mercado de Seguros de Salud antes de que termine el plazo de inscripción.

Revisar si existen clínicas comunitarias o de bajo costo en la zona como respaldo mientras se resuelve la cobertura.

Florida nunca aceptó la expansión de Medicaid que sí adoptaron otros estados, lo que deja a buena parte de los adultos de bajos ingresos sin una red de respaldo automática una vez que pierden el subsidio del Mercado de Seguros de Salud. Esa brecha ya afecta hoy a otros programas de asistencia médica para la comunidad inmigrante, como lo muestran los cambios que Medicaid aplicó recientemente para las familias latinas en distintos estados del país.

No todos los estados están tomando el mismo camino frente a los recortes federales. En el caso de Nueva York, decidió mantener parte de la cobertura médica para inmigrantes pese a la nueva regla federal, una diferencia que deja en desventaja a estados como Florida, sin un programa estatal equivalente.

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