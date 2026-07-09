Suspendieron mi licencia de conducir en Nueva York: lo que debes hacer ahora

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Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Foto: Michael M. Santiago / AFP

Si tu licencia de conducir ha sido suspendida, tu primer paso es verificar el motivo. Ello generalmente es notificado por el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (NY DMV) a través de un correo electrónico. Asimismo, te aclara si la suspensión es temporal o indefinida.

También puedes iniciar sesión en el sistema MyDMV, chequear el estatus de tu licencia de manejo y probablemente pagar una tarifa de terminación, que generalmente es de 50 dólares. Si aún no tienes una cuenta, puedes crearla aquí, siguiendo todos los pasos correspondientes.

Aunque no aplica para todos los casos, si necesitas conducir en Nueva York por motivos laborales, médicos o escolares, el Washington State Department of Licensing ofrece la opción de solicitar una Licencia Restringida o de Privilegio Condicional a través del DMV.

Una vez que ingreses al sitio web, podrás consultar en qué consiste cada licencia, los requisitos y el proceso completo para solicitarla. Aprende también cómo tramitar una licencia de conducir en Nueva York si eres indocumentado. Si resides en Miami, no puedes trasmitar el documento debido a las leyes impuestos por el Senado de Florida en 2025.

Suspensión temporal vs indefinida

El NY DMV explica que en una suspensión temporal, tu licencia de conducir es inválida “por un periodo determinado”, mientras que la indefinida significa que el documento está revocado y solo puedes recuperarlo a través del debido proceso. Los motivos de la suspensión son los que diferencian una de la otra.

Motivos de la suspensión temporal y qué hacer

Por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas, o rechazar someterse a pruebas.

Debes cumplir el período de suspensión indicado y pagar las tarifas correspondientes. En estos casos suele intervenir la Driver Improvement Unit, y dependiendo de la gravedad puede requerirse la instalación de un dispositivo de bloqueo de encendido o completar programas específicos ordenados por la corte.

Recibes múltiples multas de tráfico en un periodo corto de tiempo.

Debes cumplir el período de suspensión y pagar las multas y tarifas pendientes. Si acumulaste seis puntos o más en 18 meses, deberás pagar la tarifa de responsabilidad del conductor (Driver Responsibility Assessment). Ojo: aunque los puntos dejan de contarse después de dos años, no desaparecen de tu historial de manejo.

No cuentas con seguro de responsabilidad civil del automóvil

Si te suspendieron por un lapso en tu seguro, puedes presentar la prueba en línea. Si el vehículo no está asegurado pero el registro sigue vigente, debes entregar tu registro y placas al DMV. Si además te exigen pagar una tarifa de terminación de la suspensión, puedes abonarla en línea.

Una condición médica que afecta tu capacidad para conducir de manera segura

Debes presentar la documentación médica que solicite la Unidad de Revisión Médica del DMV. La suspensión solo se levanta cuando ese proceso de revisión se completa y las autoridades determinan que puedes conducir de manera segura.

Motivos de la suspensión indefinida y qué hacer

No pagar una multa de tránsito en Nueva York

Debes contactar al tribunal correspondiente (el que tiene registro de tu caso) para cumplir con los pagos pendientes.

No pagar la Evaluación de Responsabilidad del Conductor (DRA)

Se resuelve pagando la evaluación pendiente. El DMV permite hacerlo en línea.

No haber presentado un informe de accidente de vehículo motorizado

Debes enviar el formulario MV-104 al DMV de forma digital para levantar la suspensión.

No pagar la manutención de los hijos

Debes comunicarte con la agencia local de cumplimiento de la manutención infantil (Child Support Enforcement) o con la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados de Nueva York (OTDA) para regularizar el monto y obtener la liberación de la sanción. El DMV no la levanta directamente, primero debe autorizarlo esa agencia.

Tener deudas tributarias impagas en el estado y que superan los 10 mil dólares

Debes contactar al Departamento de Impuestos y Finanzas del estado (DTF). Tienes tres caminos: pagar la deuda completa, solicitar un plan de pagos en cuotas, o presentar una objeción formal con documentación si consideras que la deuda es incorrecta. Una vez saldada la deuda o formalizado el plan, el DMV restituye la licencia, generalmente en poco tiempo.

En cualquier circunstancia, recuerda que es ilegal manejar un auto si tu licencia de conducir está suspendida o revocada. Esta acción es considerada un delito, que resulta en arresto inmediato, remolque del vehículo o multas que pueden superar los mil dólares.