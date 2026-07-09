Medicamentos comunes en México que son ilegales en Estados Unidos

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Un fármaco de México suele ser ilegal en EE. UU. Foto: Presidencia / Cuartoscuro

En Estados Unidos, un medicamento es ilegal cuando no ha sido evaluado ni aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Incluso, hay fármacos que la agencia ha decidido retirar en algún momento.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), “en la mayoría de casos es ilegal” que un ciudadano estadounidense obtenga drogas fuera del país, en este caso México, y las importe para su uso personal.

Cuando se trata de un extranjero o ciudadano mexicano, que pretende entrar al país con medicamentos propios, la CBP exige “una receta válida o una nota del médico”. Incluso, debe estar escrita en inglés.

Sin embargo, hay medicamentos comunes en México que definitivamente son ilegales en Estados Unidos, debido a que la FDA no aprueba sus componentes por riesgos a la salud. Asimismo, hay otros que necesitas declarar antes de entrar al país.

¿Qué medicamentos comunes en México son ilegales en EE. UU.?

1. Metamizol sódico o Dipirona

Es un analgésico y antipirético que se vende en México para bajar la fiebre y aliviar dolores. La FDA lo retiró del mercado en Estados Unidos y prohibió su uso en 1977.

Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina (NIH) explica que la FDA prohibió el fármaco “debido a que induce agranulocitosis”, una afección hematológica grave.

“La dipirona se comercializa comúnmente como una forma más fuerte de aspirina y a menudo se la conoce como la ‘aspirina mexicana’. Se vende en México principalmente bajo el nombre de Neo-melubrina”, se lee en el texto.

2. Redotex

Son pastillas para la pérdida de peso. En 2024, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en México canceló su registro, pero todavía se venden en el mercado negro.

De hecho, la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) alertó en 2025 que México se ubica entre los cinco países con mayor mercado de medicamentos ilegales a nivel mundial.

Una alerta de importación de la FDA, emitida en 2022, señala que el Redotex “es un medicamento mal etiquetado y su venta es ilegal, tanto como medicamento como suplemento dietético”.

3. Antibióticos sin receta médica

En México es común ubicar presentaciones comerciales de venta libre o con recetas laxas de antibióticos como Amoxicilina, Ampicilina y Tetraciclina. Sin embargo, en Estados Unidos adquirir o ingresar cualquier antibiótico sin una prescripción médica emitida de forma estricta por un profesional con licencia estadounidense está terminantemente prohibido.

La CBP indica que el medicamento debe estar en su envase original y con las instrucciones del médico impresas en el frasco. En caso de que no tengas el envase original, la CBP exige “una copia de la receta o una carta del médico explicando la condición y por qué necesita el medicamento”.

4. Antigripales con sustancias controladas y antidepresivos

Muchos antigripales contienen pseudoefedrina o codeína, que en Estados Unidos están catalogados como sustancias controladas, debido a su potencial para fabricar metanfetaminas. Por su parte, los fármacos antidepresivos como alprazolam o clonazepam se consideran narcóticos.

La CBP señala que este tipo de drogas “no se pueden traer a los Estados Unidos y existen sanciones severas por intentar hacerlo”. De hecho, lo más probable es que sean confiscadas, incluso si están recetadas por un médico extranjero.

Si el medicamento forma parte de un tratamiento especial, debes declararlas ante un funcionario de la CBP, cumpliendo con ciertos requisitos. Estos son: portarlas en su envase original, llevar solo la cantidad exacta y mostrar una declaración escrita del médico, indicando que su ingesta está bajo supervisión y que son fundamentales durante el viaje.

Antes de viajar a Estados Unidos con medicamentos adquiridos en México, es fundamental que revises si los componentes están autorizados por las FDA, la CBP y otras autoridades. Que un fármaco sea común en otro país no significa que pueda ingresar legalmente a territorio estadounidense.