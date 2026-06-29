Nueva York entregará cheques de alivio de hasta mil 500 dólares: requisitos

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En NY se entrega alivio que puede llegar a los mil 500 dólares. Foto: Cuartoscuro.

Pagarimpuestos sobre una vivienda nunca es sencillo. En un momento en el que muchas familias todavía sienten el peso de la inflación y del aumento en el costo de vida, cualquier ayuda puede marcar la diferencia. Esa es la apuesta del estado de Nueva York, que este verano y hasta el otoño enviará cheques de alivio de hasta mil 500 dólares a millones de propietarios mediante uno de sus programas fiscales más importantes.

La iniciativa forma parte del programa School Tax Relief (STAR) y, de acuerdo con la gobernadora Kathy Hochul, distribuirá más de 2,000 millones entre cerca de tres millones de propietarios. El beneficio busca reducir el impacto de los impuestos escolares para quienes utilizan su vivienda como residencia principal y cumplen con los requisitos establecidos por el estado.

¿Quiénes recibirán los cheques de alivio de hasta mil 500 en Nueva York?

No todos los propietarios califican automáticamente.

El programa STAR divide a los beneficiarios en dos grupos principales, dependiendo de la edad y los ingresos familiares.

STAR Básico

Está dirigido a propietarios que:

Utilizan la vivienda como residencia principal.

Tienen ingresos familiares menores a 500 mil dólares al año.

Quienes cumplen estos requisitos pueden recibir un beneficio de entre 350 y 600 dólares, ya sea mediante cheque, depósito directo o un descuento aplicado al impuesto escolar.

STAR Ampliado (Enhanced STAR)

Este beneficio está diseñado para adultos mayores y ofrece montos más elevados.

Para ser elegible es necesario:

Tener 65 años o más

Utilizar la propiedad como residencia principal

Registrar ingresos anuales inferiores a 110 mil 750 dólares

En este caso, Nueva York enviará cheques de alivio de hasta mil 500 dólares, dependiendo de la situación de cada hogar y de la localidad donde se encuentre la vivienda.

¿Cómo se entregarán los pagos del programa STAR?

El estado comenzó la distribución de los beneficios durante junio y continuará enviándolos de forma escalonada hasta el otoño.

La modalidad dependerá de cómo esté inscrito cada propietario.

Los apoyos podrán recibirse mediante:

Cheque enviado por correo

Depósito directo para quienes registraron previamente una cuenta bancaria

para quienes registraron previamente una cuenta bancaria Descuento aplicado directamente en la factura del impuesto escolar

Las fechas no serán iguales para todos. El calendario cambia según el municipio y el vencimiento de los impuestos escolares en cada distrito.

Ciudades como Nueva York, Buffalo, Rochester y Syracuse reciben los beneficios antes que otras regiones, debido a sus calendarios fiscales.

¿Cómo solicitar los cheques de alivio de hasta mil 500 dólares?

Si nunca te has inscrito al programa STAR, todavía puedes hacerlo.

El Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York permite presentar la solicitud y verificar la elegibilidad a través de su portal oficial. También es posible actualizar datos personales o registrar una cuenta bancaria para recibir futuros pagos mediante depósito directo.

Las autoridades recomiendan completar el proceso al menos 15 días hábiles antes del vencimiento del impuesto escolar, ya que eso facilita que el beneficio llegue a tiempo.

Este año también entraron en vigor varios cambios para agilizar el programa. Entre ellos destacan la emisión de notificaciones de aprobación en un plazo máximo de 30 días, una mayor digitalización del proceso y más flexibilidad para que algunos gobiernos locales amplíen determinados beneficios destinados a adultos mayores y personas con discapacidad.

Más allá de los números, el programa STAR refleja una realidad difícil de ignorar: el costo de mantener una vivienda sigue aumentando. Para miles de familias y jubilados con ingresos fijos, un cheque de algunos cientos de dólares puede representar la diferencia entre pagar un impuesto sin sobresaltos y tener que ajustar el presupuesto del mes.

Por eso, si eres propietario en Nueva York, vale la pena revisar si reúnes los requisitos. El dinero ya comenzó a distribuirse y los pagos continuarán llegando durante los próximos meses. En ocasiones, el alivio financiero no llega en forma de grandes reformas, sino de un cheque inesperado que ayuda a respirar un poco mejor.

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