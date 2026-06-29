¿Se verá el eclipse solar total 2026 en Estados Unidos? Esto dice la NASA

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El próximo eclipse solar que ocurrirá será en agosto de 2026. Foto: AFP

Los eclipses siempre despiertan una mezcla de curiosidad y emoción. Basta con escuchar que el cielo se oscurecerá en pleno día para que millones comiencen a hacer planes. Sin embargo, con el eclipse solar total de 2026 existe una confusión muy común: muchas personas en Estados Unidos creen que podrán presenciar la totalidad del fenómeno.

Todo dependerá del lugar donde se encuentren. El 12 de agosto de 2026, el espectáculo astronómico alcanzará su punto máximo sobre Europa y el Atlántico Norte, mientras que en gran parte del territorio estadounidense sólo podrá apreciarse de forma parcial, según la NASA.

Aunque no será un eclipse total para la mayoría de los estadounidenses, eso no significa que pase desapercibido. La Luna cubrirá parte del disco solar y ofrecerá una imagen poco frecuente que podrá observarse desde diversos estados del país.

¿El eclipse solar total 2026 será visible en Estados Unidos?

Sí, pero con un matiz importante.

Estados Unidos no quedará dentro de la franja de totalidad, la zona donde el Sol desaparece por completo detrás de la Luna. De acuerdo con la NASA y reportes retomados por ABC News, el eclipse se apreciará como un eclipse parcial desde una amplia región que va desde Alaska hasta la costa noreste del país.

Entre las ciudades donde será visible destacan:

Anchorage: 8:21 a.m.

8:21 a.m. Detroit: 1:36 p.m.

1:36 p.m. Bangor: 1:53 p.m.

1:53 p.m. Washington D.C.: 1:53 p.m.

1:53 p.m. Nueva York: 1:54 p.m.

1:54 p.m. Filadelfia: 1:53 p.m.

1:53 p.m. Boston: 1:55 p.m.

La intensidad del eclipse variará según la ubicación. En todos los casos, el Sol conservará una parte visible de su superficie.

¿Dónde se verá el eclipse solar total de 2026 en todo su esplendor?

Quienes realmente quieran experimentar la oscuridad que produce un eclipse solar total de 2026 deberán viajar fuera de Estados Unidos.

La trayectoria completa de la sombra lunar cruzará Groenlandia, el oeste de Islandia, el océano Atlántico y llegará al norte de España, además del extremo noroeste de Portugal. España tendrá un protagonismo especial, ya que será el único territorio densamente poblado del mundo donde podrá observarse la totalidad del eclipse.

El gobierno español incluso ha comenzado una estrategia de preparación ante el incremento previsto de visitantes. El Observatorio de Yebes, en Guadalajara, fue designado como centro oficial de seguimiento del fenómeno, que además inaugurará el llamado “Trío de Eclipses”, una secuencia de eclipses relevantes que continuará en 2027 y 2028.

Uno de los aspectos más llamativos será que la totalidad ocurrirá al atardecer en la península ibérica, un escenario poco habitual que promete imágenes espectaculares.

¿Cómo observar el eclipse solar de agosto de forma segura?

Aquí no hay espacio para improvisar.

La NASA insiste en que nunca debe observarse el Sol directamente durante un eclipse parcial sin protección adecuada, ya que pueden producirse daños permanentes en la retina.

Las recomendaciones son claras:

Utilizar gafas certificadas bajo la norma ISO 12312-2

No sustituirlas por lentes de sol convencionales

Si se usan telescopios o binoculares, instalar filtros solares homologados en la parte frontal del equipo

También pueden emplearse métodos indirectos, como proyectores estenopeicos, para seguir el fenómeno sin riesgo

La agencia espacial recuerda que incluso una breve observación sin protección puede afectar la visión de manera irreversible.

El eclipse solar total de 2026 será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de la década. En Estados Unidos no oscurecerá el día como ocurrió en 2024, pero sí ofrecerá una oportunidad para volver a mirar al cielo y recordar que algunos de los espectáculos más extraordinarios del universo no entienden de fronteras.

A veces basta con una pequeña “mordida” en el Sol para despertar el asombro de millones de personas.

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