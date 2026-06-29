Consulados de México en EE.UU.: qué servicios ofrecen y cómo pueden ayudar a inmigrantes en 2026

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Hay 53 consulados de México distribuidos en Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

Los 53 consulados de México distribuidos en Estados Unidos ofrecen una red de servicios que va mucho más allá del pasaporte y los trámites de documentación, convirtiéndose en uno de los pocos espacios institucionales a los que puede acceder cualquier mexicano sin importar su situación migratoria.

Sólo en 2025, la red consular procesó más de 1.2 millones de pasaportes en territorio estadounidense — una cifra que da idea de la escala de su operación, pero que apenas refleja la totalidad de lo que atiende.

Lo que muchos desconocen es que el consulado también funciona como escudo en situaciones de emergencia. Una persona detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene derecho a notificar al consulado mexicano, y los funcionarios pueden intervenir, verificar condiciones de detención y orientar sobre opciones legales.

¿Qué documentos y trámites se pueden hacer en el consulado?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirma que los consulados ofrecen:

pasaportes

matrícula consular

actas del registro civil

poderes notariales

apostillas

trámites de CURP y otros servicios

En el caso de la Matrícula Consular, ésta se puede obtener sin importar el estatus migratorio, lo que la convierte en una identificación oficial accesible para personas indocumentadas y válida ante bancos, policía local y algunos empleadores en varios estados del país.

En cuanto a costos, de acuerdo con Conexión Migrante, los trámites tuvieron ajustes en 2026 y varían según el tipo de documento, la vigencia y la sede. La primera copia certificada del acta de nacimiento es gratuita en muchos consulados, y la Matrícula Consular tiene un costo nominal que conviene confirmar directamente con el consulado correspondiente antes de la cita.

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Mantén la calma y repórtalo ante las autoridades locales.



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¿Cómo acceder al consulado y qué hacer en una emergencia migratoria?

Para quienes viven lejos de una ciudad con consulado, los consulados móviles y las Jornadas Sabatinas llevan los servicios directamente a las comunidades, eliminando la necesidad de viajar horas para un trámite. Los consulados móviles operan con agenda rotativa en distintas localidades, y las Jornadas Sabatinas abren los sábados para quienes no pueden acudir entre semana.

Las citas para cualquier trámite se gestionan en citas.sre.gob.mx, por teléfono o enviando un mensaje de WhatsApp al +1 (424) 309 0009.

En materia de protección, el portal de Apoyo Consular del Gobierno mexicano precisa que ante una detención migratoria toda persona tiene derecho a pedir que se notifique al consulado de su país, un derecho reconocido por la Convención de Viena.

Los funcionarios consulares pueden acudir al centro de detención, verificar las condiciones, orientar sobre opciones legales y, en casos de vulnerabilidad extrema, gestionar asistencia adicional. Un punto que pocas veces se aclara: el consulado no comparte información con las autoridades migratorias estadounidenses — su función es proteger al ciudadano mexicano, no reportarlo.

Quienes necesiten asistencia urgente fuera del horario regular pueden contactar la línea de emergencia consular disponible las 24 horas. Cada consulado publica su número directo en el sitio oficial de la SRE, donde también se puede localizar la sede más cercana mediante el directorio oficial de consulados.

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