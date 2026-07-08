Nuevas tiendas de Costco y Dollar Tree llegan a Estados Unidos: revisa las ubicaciones confirmadas : te decimos en dónde

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Costco y Dollar Tree abren nuevas tiendas. Foto creada con IA Leonardo.ai.

Mientras algunas cadenas comerciales siguen reduciendo operaciones, Costco y Dollar Tree abren nuevas tiendas en Estados Unidos para reforzar su presencia en un momento en que millones de familias buscan ahorrar sin renunciar a la calidad.

Las expansiones, confirmadas para los próximos meses de 2026, alcanzarán distintos estados y reflejan una realidad que salta a la vista: los consumidores siguen premiando a los minoristas que ofrecen valor en tiempos de precios elevados.

La estrategia de ambas compañías no es idéntica, pero sí comparte un objetivo. Llegar a más comunidades y captar a un público que ha cambiado sus hábitos de compra debido a la inflación y al aumento del costo de vida.

¿Dónde abrirá Costco nuevas tiendas en Estados Unidos?

Costco actualizó su calendario oficial de aperturas y confirmó que inaugura nuevas sucursales entre junio y agosto. Aunque la cadena también crecerá en Taiwán, la mayor parte de las aperturas anunciadas beneficiará a clientes estadounidenses.

Las nuevas tiendas estarán ubicadas en:

Syracuse, Utah

Pensacola, Florida

Albany, Nueva York

Oconomowoc, Wisconsin

Otsego, Minnesota

Mansfield, Texas

Celina, Texas

Stone Mountain, Georgia

Lee’s Summit, Missouri

Texas será uno de los grandes protagonistas, con dos nuevas sucursales, mientras que otros estados recibirán su primer Costco en comunidades donde el crecimiento residencial ha sido constante durante los últimos años.

La compañía mantiene una estrategia enfocada en mercados con fuerte expansión demográfica, donde la demanda por compras al mayoreo continúa creciendo.

¿Por qué Dollar Tree sigue expandiéndose en Estados Unidos?

Aunque el mercado minorista atraviesa un periodo de ajustes, Dollar Tree —junto con otras cadenas de descuento— continúa apostando por abrir establecimientos.

Diversos análisis del sector indican que el aumento de los precios ha llevado incluso a consumidores de ingresos medios y altos a buscar alternativas más económicas para productos de uso diario. Esa tendencia ha fortalecido a las tiendas de descuento durante los últimos años.

La empresa opera actualmente cerca de 21,000 sucursales y considera que todavía existen miles de comunidades con potencial para recibir nuevas tiendas.

Los estados donde su presencia continúa fortaleciéndose son:

Texas

Georgia

Florida

Carolina del Norte

Ohio

En estos mercados coinciden varios factores: crecimiento poblacional, comunidades suburbanas en expansión y numerosas localidades rurales donde las grandes cadenas todavía tienen una presencia limitada.

¿Qué explica la expansión de Costco y Dollar Tree en Estados Unidos?

A primera vista puede parecer contradictorio que algunas empresas cierren tiendas mientras otras inauguran nuevas sucursales. Sin embargo, el comportamiento del consumidor ayuda a entender la diferencia.

Costco ha consolidado un modelo basado en membresías y compras de volumen, atractivo para familias que buscan reducir el costo por unidad. Dollar Tree, por su parte, ha encontrado oportunidades en compradores que desean controlar mejor su presupuesto sin recorrer largas distancias para hacer sus compras.

El crecimiento de ambas compañías refleja un cambio más profundo en el consumo estadounidense. Hoy muchos hogares comparan precios con más cuidado que hace unos años y privilegian establecimientos donde sienten que el dinero rinde más.

Por eso, Costco y Dollar Tree abren nuevas tiendas en Estados Unidos en un momento especialmente significativo. Más allá de sumar direcciones en el mapa, ambas cadenas están apostando por acercarse a comunidades donde el ahorro dejó de ser una opción y se convirtió en una necesidad cotidiana.

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