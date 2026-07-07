Licencia de conducir para indocumentados en Miami: ¿por qué no puedes tramitarla y qué debes saber?

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Licencias expedidas en otros estados no son válidas. Foto: George Frey / AFP

Desde 2025, el Senado de Florida determinó que el estado no puede otorgar una licencia de conducir a personas indocumentadas.

Según el Estatuto 322.033, que incluye a la ciudad de Miami, sólo pueden obtener el documento quienes demuestren una estadía regular y legal en Estados Unidos.

La ley también señala que si un inmigrante indocumentado obtiene una licencia de conducir expedida por otro estado, “es inválida en Florida y no autoriza al titular a conducir un vehículo motorizado”.

Lo mismo ocurre con cualquier documento o licencia que sea “sustancialmente igual” a la expedida a un inmigrante con residencia legal o ciudadano estadounidense. En definitiva, no puede tramitarse en Miami y tampoco es válida si proviene de otro estado.

Conoce los documentos que exige el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para solicitar una licencia de conducir en Miami. Dependiendo del estatus migratorio, puede haber requisitos adicionales.

¿Qué pasa si conduces en Miami con una licencia de conducir expedida en otro estado?

Según el mismo estatuto que refleja el Senado de Florida, y respaldado por el equipo de abogados Jamila Little, conducir en Miami sin licencia o con una expedida en otro estado supone consecuencias graves, especialmente si eres indocumentado.

“Conducir sin una licencia válida en Florida conlleva multas y cargos por delitos menores. Para los inmigrantes indocumentados, implica posibles procedimientos de detención o deportación por parte de las autoridades migratorias”, se lee en el sitio web.

El Estatuto 322.033 señala que las consecuencias también van para los residentes legales en Estados Unidos “que tienen marcas que indican que el titular de la licencia no ejerció la opción de presentar una prueba de presencia legal”.

El portal Florida Highway Safety and Motor Vehicles explica que una de estas marcas es “DO” (“Driver Only”) y no sirve para identificación federal.

Este tipo de licencia es creada por ciertos estados para permitir que personas sin estatus legal puedan conducir, tener seguro y registrar vehículos. Sin embargo, las leyes de Florida pusieron fin a ese beneficio.

En caso de ser detenido por un policía de tránsito, los abogados recomiendan mostrar algún documento migratorio que sea válido. Asimismo, aconsejan documentar cualquier interacción con las autoridades o directamente con el DMV.

Si tienes un estatus migratorio legal, asegúrate de renovar la licencia de conducir de Florida anualmente, si es necesario.

A partir de enero de 2027, las licencias emitidas en el estado incluirán unas marcas específicas que indicarán el estatus migratorio exacto del titular. Esto indistintamente si es ciudadano, residente permanente o temporal.

Si eres extranjero, y aunque tengas residencia legal, verás impresas en el frente de tu tarjeta las letras “NC”, que es la abreviatura de “not a citizen” o no ciudadano.