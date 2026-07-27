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Detenciones temporales ICE. Foto creada con inteligencia artificial Leonardo.ai.

Miles de familias hispanas viven cada día con una llamada que nunca quieren recibir: la que confirma que un ser querido fue detenido por ICE. En ese contexto, una reciente decisión judicial abre una posibilidad que hasta hace poco parecía lejana para algunos inmigrantes.

Si una persona permanece detenida durante más de 90 días, podría solicitar una audiencia para pedir su libertad temporal mientras continúa su proceso migratorio. Eso sí, el beneficio no aplica en todo Estados Unidos ni para todos los casos.

La decisión fue emitida por la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito y obliga a las autoridades migratorias a respetar el derecho al debido proceso, evitando que las personas permanezcan detenidas de forma indefinida.

¿Qué estados lo aplican?

La resolución tiene un alcance territorial específico.

Los estados de Estados Unidos que aplican la libertad temporal para inmigrantes detenidos por ICE son:

Texas

Luisiana

Mississippi

Estos tres estados forman parte de la jurisdicción del Quinto Circuito de Apelaciones, por lo que las oficinas y centros de detención de ICE ubicados en esas entidades deberán respetar este criterio judicial.

Además, decisiones similares han comenzado a abrirse paso en el Sexto Circuito de Apelaciones, lo que podría ampliar este tipo de protecciones en otras regiones del país conforme evolucionen los litigios migratorios.

¿Qué cambia para los inmigrantes detenidos por ICE?

El cambio no significa una liberación automática.

Lo que establece la resolución es que los inmigrantes detenidos por más de 90 días tienen derecho a solicitar una audiencia de fianza, donde un juez evaluará si pueden continuar su proceso migratorio fuera del centro de detención.

La decisión parte de un principio básico del sistema judicial estadounidense: nadie debe permanecer privado de su libertad indefinidamente sin la posibilidad de que un tribunal revise su situación.

Para muchas familias, esta diferencia puede ser enorme. Tener una audiencia significa, al menos, la oportunidad de presentar argumentos, demostrar arraigo familiar o explicar por qué la persona no representa un riesgo para la comunidad.

¿Quiénes no pueden solicitar la libertad temporal?

El fallo no beneficia a todos los inmigrantes bajo custodia de ICE.

El abogado de inmigración Luis Victoria, en declaraciones a Univision, explicó que existen categorías que continúan sujetas a detención obligatoria, incluso si superan los 90 días bajo custodia.

Entre ellas se encuentran personas que:

Tienen antecedentes penales

Cuentan con órdenes previas de deportación

Son consideradas un riesgo para la seguridad nacional

Pertenecen a categorías migratorias con restricciones específicas, entre ellas algunos solicitantes de asilo, dependiendo de las circunstancias del caso y de la legislación aplicable

El especialista también subrayó que cada expediente migratorio es diferente y que las posibilidades de obtener una audiencia dependen de factores legales muy concretos.

¿Qué significa este fallo para las familias inmigrantes?

Más allá del aspecto jurídico, la resolución representa un mensaje importante.

Durante años, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes cuestionaron las detenciones prolongadas de personas que esperaban la resolución de sus casos sin una fecha clara para recuperar su libertad.

Ahora, los tribunales comienzan a reforzar la idea de que el debido proceso también protege a quienes enfrentan procedimientos migratorios.

Eso no garantiza que una persona salga del centro de detención. Lo que garantiza es algo distinto y quizá igual de importante: la posibilidad de ser escuchada por un juez.

Para las familias hispanas que viven en Texas, Luisiana y Mississippi, esta decisión puede marcar una diferencia real. Si un familiar lleva más de 90 días bajo custodia de ICE, conviene buscar asesoría con un abogado de inmigración lo antes posible para determinar si reúne los requisitos para solicitar una audiencia de fianza. En asuntos migratorios, un detalle puede cambiar por completo el rumbo de un caso.

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