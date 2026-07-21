Nueva York, bajo alerta por tormentas severas: riesgo de “bombas de aire” y tornados

GENERANDO AUDIO...

Foto generada por Geminis

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene bajo vigilancia a Nueva York por la llegada de tormentas severas que podrían generar ráfagas intensas, fuertes lluvias, microbursts —conocidos popularmente como “bombas de aire”— e incluso tornados aislados en algunas zonas del estado.

La alerta ocurre después de una temporada marcada por varios episodios de clima extremo. Según los registros del NWS, Nueva York confirmó recientemente su noveno tornado de 2026, luego de las tormentas del sábado 18 de julio que afectaron los condados de Broome y Delaware.

Además del tornado, los equipos de evaluación del NWS confirmaron que los microbursts provocaron daños generalizados en partes de Central New York y Southern Tier, principalmente por la caída de árboles, afectaciones a estructuras y problemas con líneas eléctricas, de acuerdo con un reporte de NBC News.

🚨 PIX11 WEATHER ALERT DAY 🚨

Flash Flooding & Damaging Winds Expected

A few important forecast updates:



🌧️ I'm becoming more confident that 4–6" of rain could fall just north of New York City. That said, nothing has changed for the city itself—2–4" of rain in a short period… pic.twitter.com/kcIf5vF2BJ — Mike Masco (@MikeMasco) July 21, 2026

¿Qué es una “bomba de aire” y por qué preocupa a los meteorólogos?

El término “bomba de aire” es utilizado con frecuencia para describir un microburst, un fenómeno que el NWS define como una corriente descendente intensa de aire que baja desde una tormenta y se expande rápidamente al llegar a la superficie.

Aunque no se trata de un tornado porque no presenta la misma rotación, un microburst puede producir vientos muy fuertes en pocos minutos y causar daños similares.

Según el NWS, estos fenómenos pueden provocar:

Árboles cortados o arrancados desde la raíz

Daños en techos, porches y estructuras pequeñas

Caída de postes y cables eléctricos

Objetos desplazados por el viento

Condiciones peligrosas para quienes se encuentran al aire libre

Los meteorólogos prestan especial atención a estos eventos porque pueden aparecer rápidamente dentro de tormentas intensas y afectar zonas específicas sin que todo el sistema meteorológico tenga la misma intensidad.

¿Qué zonas de Nueva York podrían recibir tormentas fuertes?

El NWS mantiene monitoreo sobre varias regiones del estado donde podrían desarrollarse tormentas severas.

Entre las áreas bajo vigilancia se encuentran:

Ciudad de Nueva York y zonas cercanas

Hudson Valley

Southern Tier

Central New York

Otras regiones del norte del estado

La intensidad de las tormentas puede variar de acuerdo con las condiciones locales. La agencia meteorológica advierte que algunos sectores podrían experimentar ráfagas más fuertes, actividad eléctrica frecuente y lluvias intensas en periodos cortos.

Las autoridades recomiendan revisar las actualizaciones del pronóstico antes de realizar actividades al aire libre, especialmente durante los momentos de mayor inestabilidad atmosférica.

¿Nueva York está en riesgo de otro tornado? Esto dice el NWS

El riesgo de tornado asociado con estas tormentas es considerado posible, pero no generalizado, según las evaluaciones meteorológicas.

El NWS explica que los tornados pueden desarrollarse cuando coinciden varios factores atmosféricos, entre ellos aire cálido y húmedo cerca de la superficie, aire más frío en capas superiores y cambios en la dirección o velocidad del viento.

El tornado confirmado más reciente en Nueva York ocurrió el 18 de julio de 2026.

De acuerdo con el reporte del NWS, el fenómeno tocó tierra cerca de Sanford, en el condado de Broome, alrededor de las 6:12 p. m., y permaneció activo durante aproximadamente 20 minutos hasta disiparse cerca de Hancock, en el condado de Delaware.

El tornado fue clasificado como EF-1, con vientos estimados de hasta 95 millas por hora.

Durante su trayectoria de casi 16 millas, los equipos meteorológicos documentaron daños como árboles derribados, líneas eléctricas afectadas, daños en un granero antiguo y estructuras exteriores afectadas por la fuerza del viento.

¿Qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional durante una tormenta severa?

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el NWS recomienda tomar medidas preventivas antes de que lleguen las condiciones más peligrosas.

Entre las principales recomendaciones están:

Buscar refugio dentro de una vivienda o edificio resistente

Alejarse de ventanas durante ráfagas intensas

Evitar permanecer debajo de árboles

No acercarse a cables eléctricos caídos

Mantener teléfonos celulares cargados para recibir alertas

Si una tormenta severa ocurre mientras una persona está conduciendo, las autoridades recomiendan reducir la velocidad, evitar zonas inundadas y no detenerse cerca de estructuras que puedan representar un riesgo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.