TPS 2026: los países que podrían perder la protección migratoria después de Haití

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Etiopía, Birmania y Sudán del Sur mantienen litigios abiertos. Foto: AFP

El Estatus de Protección Temporal (TPS) de miles de haitianos y sirios terminó este 27 de julio de 2026, luego de que una corte de apelaciones agotara la última extensión del permiso de trabajo que mantenía protegida a esa comunidad, según confirmó el despacho Pabian Law.

La fecha no es un hecho aislado, sino apenas el ejemplo más reciente de una ola de cancelaciones que el gobierno de Donald Trump aceleró después de que la Corte Suprema le diera vía libre, el 25 de junio de 2026, en el caso Mullin v. Doe, para terminar el TPS sin que la mayoría de esos casos puedan revisarse en tribunales.

Según cálculos de la organización Just Security, cerca de 1.3 millones de personas de 17 países distintos tenían TPS vigente cuando arrancó el segundo mandato de Trump. Desde entonces, el Gobierno ya inició el proceso de cancelación contra la mayoría de esos países, aunque un grupo reducido conserva su protección completamente intacta, al menos por ahora.

¿Qué otros países tienen su cancelación frenada, igual que pasó con Haití?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció semanas antes la terminación del TPS para Birmania, Etiopía y Sudán del Sur, pero en los tres casos un juez federal frenó esa cancelación antes de que tomara efecto, y esa orden judicial sigue vigente.

Birmania perdió el TPS el 25 de noviembre de 2025; Etiopía, el 15 de diciembre de 2025; y Sudán del Sur, el 6 de noviembre de 2025. Sin embargo, y en ninguno de los tres casos, existe todavía una fecha confirmada de cuándo vencerá realmente la protección, porque el litigio sigue abierto.

USCIS señala que, en los tres casos, DHS “está en desacuerdo total con esta orden y trabaja con el Departamento de Justicia para determinar los próximos pasos”. A diferencia de Haití y Siria, donde el permiso de trabajo ya venció este 27 de julio, estos tres países siguen en una zona de incertidumbre legal.

A few points on #TPS Holders: An estimated 330,000 Haitian TPS holders contribute approximately $5.9 billion annually to the U.S. economy while paying more than $1.5 billion in taxes. https://t.co/DBwieJXpHZ — Allen Orr Jr. Esq. (@allenorresq) July 27, 2026

¿Qué países ya perdieron el TPS sin ninguna protección vigente?

Honduras y Nicaragua perdieron el TPS el 8 de septiembre de 2025. Una jueza del Distrito Norte de California revirtió brevemente esa cancelación el 31 de diciembre de 2025, pero el Noveno Circuito de Apelaciones anuló ese respiro el 9 de febrero de 2026. Nepal perdió su TPS el 5 de agosto de 2025 y siguió exactamente el mismo camino legal.

¿Qué protege todavía a los venezolanos con TPS vigente?

Venezuela es un caso aparte porque el Gobierno canceló dos designaciones distintas. La de 2021 terminó el 7 de noviembre de 2025, y la de 2023 quedó firme desde el 3 de octubre de 2025, luego de que la Corte Suprema permitiera que esa cancelación entrara en vigor de inmediato.

Sin embargo, quienes recibieron un documento de autorización de empleo en o antes del 5 de febrero de 2025, con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026, conservan su permiso de trabajo hasta esa fecha.

Mientras tanto, crece la presión de legisladores como María Elvira Salazar y Carlos Giménez para que el Gobierno reactive el TPS de Venezuela tras los sismos que golpearon al país.

¿Qué países todavía no pierden el TPS?

Éstos son todos los que, hasta ahora, no tienen ningún proceso de cancelación en marcha:

Líbano : su TPS se extendió automáticamente por seis meses, del 28 de mayo al 27 de noviembre de 2026, confirmado en la propia página de USCIS

: su TPS se extendió automáticamente por seis meses, del 28 de mayo al 27 de noviembre de 2026, confirmado en la propia página de USCIS El Salvador : no ha recibido aviso de terminación y su TPS sigue vigente hasta el 9 de septiembre de 2026

: no ha recibido aviso de terminación y su TPS sigue vigente hasta el 9 de septiembre de 2026 Ucrania y Sudán: reportes de despachos de inmigración los ubican también sin aviso de cancelación, con el permiso extendido hasta el 19 de octubre de 2026

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