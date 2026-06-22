Podrías pagar hasta 200 dólares de multa: Nueva York ya exige el uso del contenedor oficial de basura

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Foto: AFP

El uso del contenedor oficial de basura en Nueva York ya es obligatorio y puede implicar multas para la mayoría de edificios residenciales, una medida que forma parte del programa de modernización del sistema de recolección de residuos impulsado por el Departamento de Sanidad de la ciudad (NYC Department of Sanitation).

La norma busca reducir la presencia de bolsas en la vía pública, disminuir la aparición de ratas y mejorar la eficiencia del servicio de recolección en los cinco distritos de la ciudad.

Además, forma parte de una estrategia más amplia para transformar la gestión de residuos urbanos en una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos.

Qué exige la nueva normativa de los contenedores de basura en Nueva York

La ciudad estableció reglas específicas para el manejo de residuos en propiedades residenciales. Los edificios deben almacenar la basura en contenedores cerrados y aprobados por el Departamento de Sanidad antes de su recolección oficial.

Entre las principales obligaciones se incluyen:

Uso de contenedores con tapa ajustada y resistentes a animales

Almacenamiento interno o en áreas designadas dentro del edificio

Prohibición de bolsas sueltas directamente en la acera

Cumplimiento de horarios establecidos de recolección según el vecindario

Separación obligatoria de residuos reciclables y orgánicos

It’s WARNING season, NYC.



In the last week, we’ve handed out nearly 5,000 warnings to 1-9 unit buildings who are not using the official NYC Bin for trash.



Tickets, with a fine attached, will be issued starting September 8. YOU CAN AVOID A TICKET! Trash bins are in stock, and… pic.twitter.com/YpTblyo3ZH — NYC Sanitation (@NYCSanitation) June 8, 2026

Quiénes deben cumplir con la regla de los contenedores de basura en Nueva York

La normativa aplica principalmente a edificios residenciales multifamiliares, aunque también alcanza a algunos negocios pequeños que generan residuos similares en volumen.

Propietarios, administradores de edificios y arrendadores son responsables de garantizar que los residuos se almacenen en contenedores autorizados antes de la recolección municipal.

En el caso de viviendas unifamiliares, la ciudad ha comenzado una implementación progresiva en determinados barrios, con el objetivo de extender la obligación a toda la ciudad en fases posteriores.

Multas por incumplir la normativa de los contenedores de basura en Nueva York

El Departamento de Sanidad de Nueva York tiene la autoridad para imponer multas a los propietarios que coloquen basura fuera de los contenedores autorizados o incumplan las condiciones de almacenamiento.

Después del 8 de septiembre, comenzará la aplicación total de la normativa y se impondrán multas entre 50 y 200 dólares a cualquier propiedad que no cumpla con la ley, de acuerdo con la normativa oficial.

En casos reiterados, las autoridades también pueden emitir advertencias formales antes de aplicar sanciones mayores, especialmente en edificios con historial de incumplimiento.

Por qué la ciudad implementa este cambio

La decisión responde a problemas históricos de acumulación de basura en las calles de Nueva York, una de las principales quejas de residentes y comerciantes en distintos distritos.

Las autoridades municipales buscan modernizar el sistema de recolección de residuos en toda la ciudad.

De acuerdo con el organismo, la basura expuesta en la vía pública ha sido uno de los factores más asociados a problemas de salubridad en zonas densamente pobladas, especialmente en Manhattan, Brooklyn y el Bronx.

Cómo cumplir con la normativa sin problemas

Para evitar sanciones, la ciudad recomienda adoptar prácticas básicas de manejo de residuos que faciliten la recolección y mantengan el orden urbano.

Utilizar contenedores certificados por la ciudad

Sacar la basura únicamente en los horarios establecidos por cada distrito

Mantener los recipientes cerrados en todo momento

Separar reciclables y residuos orgánicos según las reglas locales

Revisar actualizaciones del Departamento de Sanidad periódicamente

Una medida que cambia la vida diaria en Nueva York

El uso obligatorio de contenedores en Nueva York marca un cambio importante en la rutina de residentes y administradores de edificios.

La ciudad de Nueva York busca transformar la gestión de residuos urbanos con un sistema más ordenado, seguro y controlado.

La implementación gradual de esta normativa también obliga a los residentes a adaptar hábitos cotidianos, especialmente en zonas donde anteriormente era común dejar bolsas en la acera antes de la recolección.

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