Programa de reunificación familiar en EE. UU. en 2026: cómo funciona y cuánto tarda

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No todas las familias pueden lograr lo mismo en el mismo tema. Foto: AFP

Miles de inmigrantes en Estados Unidos han logrado reunir a su familia a través de la Petición de Familiar Extranjero, una vía legal que, pese a sus largos tiempos de espera, sigue siendo la opción más sólida disponible. No todas las familias, sin embargo, pueden esperar lo mismo: el parentesco, el estatus migratorio del peticionario y la nacionalidad determinan si la reunión tarda meses o décadas.

Sin embargo, el factor que muchos desconocen es que no todas las familias pueden lograr lo mismo. Mientras un cónyuge de ciudadano puede reunirse en poco más de un año, un hermano del mismo ciudadano puede esperar décadas. Y para los mexicanos, esas esperas se estiran aún más por el sistema de cupos por país que opera en el sistema migratorio estadounidense.

¿Cómo funciona la petición familiar y quién puede solicitarla?

La puerta de entrada es el formulario I-130, conocido como Petición de Familiar Extranjero, que se tramita ante USCIS. Su costo es de 675 dólares en papel o 625 dólares si se presenta en línea.

Tanto ciudadanos como residentes permanentes pueden usarlo, pero con alcances distintos:

Los ciudadanos estadounidenses pueden peticionar a su cónyuge, hijos menores de 21 años, padres y madres, hijos adultos (solteros o casados) y hermanos

pueden peticionar a su cónyuge, hijos menores de 21 años, padres y madres, hijos adultos (solteros o casados) y hermanos Los residentes permanentes (green card) solo pueden peticionar a su cónyuge e hijos solteros, tanto menores como mayores de 21

Una vez aprobada la petición, el familiar debe esperar a que haya un número de visa disponible para continuar con el proceso y solicitar la residencia. Ahí es donde entran los tiempos de espera.

¿Cuánto tarda y por qué varía, según la nacionalidad?

El sistema divide a los familiares en dos grupos con reglas muy distintas. Los familiares inmediatos de ciudadanos —cónyuge, padres e hijos menores de 21— no tienen límite numérico anual, por lo que su espera depende únicamente del procesamiento de USCIS. En 2026, ese tiempo ronda entre 19 y 67 meses, sin importar el país de origen.

Un nuevo rumor está circulando en redes sociales sobre una supuesta “nueva oportunidad migratoria” para extranjeros con familiares en Estados Unidos a partir de abril de este año. Es un mensaje FALSO y forma parte de un grupo de rumores que se repiten periódicamente en redes… pic.twitter.com/WHch6JkV5Z — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 6, 2026

El resto de las categorías, conocidas como categorías de preferencia, sí tienen cupo anual limitado y generan listas de espera. Los tiempos actuales según el boletín de visas de junio de 2026 del Departamento de Estado son los siguientes:

Familiares inmediatos de ciudadano (cónyuge, padres, hijos menores de 21): entre 19 y 67 meses

F1 — hijos solteros mayores de 21 de ciudadanos: entre 50 y 216 meses

F2A — cónyuge e hijos menores de residentes permanentes: entre 52 y 139 meses

F2B — hijos solteros mayores de 21 de residentes permanentes: entre 50.5 y 115 meses

F3 — hijos casados de ciudadanos: entre 56 y 106 meses

F4 — hermanos de ciudadanos: entre 58.5 y 298 meses, equivalente a hasta casi 25 años

La nacionalidad agrava considerablemente esas esperas para ciertos países. El sistema asigna un cupo anual por nación, y los países con mayor volumen migratorio —México, India, China y Filipinas— agotan ese cupo cada año, lo que empuja sus fechas de prioridad mucho más atrás que el resto.

Para los mexicanos, el boletín de visas de junio de 2026 fija las fechas de prioridad en categorías F3 y F4 en el año 2001, lo que significa que hoy se están procesando peticiones presentadas hace más de 25 años. Un solicitante mexicano que inicie hoy una petición de hermano podría esperar ese mismo lapso o más.

¿Qué pasó con el Programa de Parole de Reunificación Familiar?

Durante años existió otra vía acelerada llamada Programa de Parole de Reunificación Familiar (FRP), que permitía a familias de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras reunirse mientras se resolvía su petición formal.

El Departamento de Seguridad Nacional lo terminó en diciembre de 2025, argumentando deficiencias en los procesos de verificación. Sin embargo, el 24 de enero de 2026, un tribunal federal en Massachusetts emitió una orden preliminar —en el caso Svitlana Doe v. Noem— que suspendió la cancelación de los permisos ya otorgados.

Quienes tenían parole aprobado bajo el FRP pueden mantenerlo válido hasta su fecha original de vencimiento, mientras dure la orden judicial, de acuerdo con USCIS.

Sin embargo, el programa no acepta nuevas solicitudes y su futuro depende del resultado del proceso legal en curso. Quienes estén en esta situación deben consultar con un abogado de inmigración para monitorear cualquier cambio.

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