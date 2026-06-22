5 lugares en Nueva York que tienes que visitar en tu cumpleaños si quieres productos de belleza gratis

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Foto: AFP

Muchas tiendas de belleza de Nueva York regalan productos gratis durante su cumpleaños a los clientes registrados en programas de fidelidad, una estrategia que las marcas usan para incentivar compras recurrentes y aumentar la lealtad del consumidor.

La mayoría de estas promociones exigen registro previo en apps oficiales o sistemas de recompensas.

Una vez completado el perfil, el sistema activa automáticamente el beneficio durante el mes de cumpleaños.

Sephora ofrece recompensas de cumpleaños con registro en Beauty Insider

El programa Beauty Insider de Sephora otorga un regalo gratuito durante su mes de cumpleaños en tiendas físicas o en línea, siempre que tengan su cuenta activa.

Para acceder al beneficio se necesita:

Crear una cuenta gratuita en Beauty Insider

Registrar la fecha de nacimiento

Canjear el regalo dentro del mes activo

Ulta Beauty regala productos según nivel de membresía

Los miembros del programa Ultimate Rewards reciben un regalo de cumpleaños o puntos adicionales que pueden canjear por productos de belleza, dependiendo del nivel de fidelidad.

El proceso incluye:

Tener una cuenta en el programa de recompensas

Activación del correo electrónico de cumpleaños

Canje en tienda o aplicación

MAC Cosmetics ofrece regalo de cumpleaños en tiendas seleccionadas

Los clientes registrados pueden reclamar un producto gratuito en tamaño mini durante el mes de cumpleaños en tiendas seleccionadas de Nueva York.

Para obtenerlo se requiere:

Registro en el sistema de fidelidad

Presentación de identificación en tienda

Activación del beneficio en el periodo vigente

Lush incluye regalos para clientes registrados

Las personas registradas pueden recibir productos gratuitos de cuidado corporal durante su mes de cumpleaños en tiendas físicas, con variaciones según disponibilidad.

Incluir datos personales en la base de datos de la tienda

Confirmación de fecha de nacimiento

Canje directo en sucursales

The Body Shop ofrece beneficios en el mes de cumpleaños

Para acceder a descuentos especiales o productos gratuitos durante su cumpleaños en Nueva York, es necesario:

Crear cuenta gratuita y activar las notificaciones del correo

Canjear la promoción en el periodo indicado

Cómo aprovechar estos beneficios sin perderlos

Las marcas solo activan estos beneficios si el usuario completa el registro con anticipación.

Para aprovecharlos correctamente conviene:

Registrarse con tiempo en los programas

Verificar el correo electrónico asociado

Revisar apps de cada marca antes del cumpleaños

Canjear el beneficio dentro del mes activo

Qué tipo de productos suelen regalar estas marcas

Los regalos de cumpleaños varían cada año y dependen de la disponibilidad de cada cadena.

En la mayoría de los casos, los clientes reciben versiones de viaje o tamaños mini de productos populares, una estrategia que permite a las marcas dar a conocer nuevas líneas de maquillaje, cuidado facial o fragancias.

Entre los artículos más frecuentes se encuentran:

Mascarillas hidratantes.

Labiales de las últimas temporadas.

Cremas corporales.

Sérums.

Limpiadores faciales.

Productos para el cuidado del cabello.

Estos programas ayudan a reducir gastos en un mercado donde el cuidado personal representa un costo constante.

De esta forma, aprovechar los beneficios de cumpleaños en tiendas de belleza en Nueva York se ha convertido en una forma habitual de ahorrar sin renunciar a marcas reconocidas, especialmente entre consumidores jóvenes.

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