La escala AQI: qué significa y cuál nivel es dañino

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A partir de 101 puntos el aire afecta a grupos sensibles. Foto: AFP

El humo de los incendios en Canadá llevó esta semana a Nueva York y Nueva Jersey a su peor episodio de contaminación del aire desde 2023, con cielos grises, alertas activas en varios condados y millones de personas revisando el clima antes de decidir si podían salir a caminar o hacer ejercicio.

En medio de esa alerta, un número volvió a ayujparecer en cada reporte oficial y en cada aviso de las autoridades de salud: el AQI.

Esa cifra es el Índice de Calidad del Aire que calcula la Agencia de Protección Ambiental (EPA), y que esta semana llegó hasta 200 en la ciudad de Nueva York, de acuerdo con información oficial de AirNow. Lo que muchas personas no saben es que ese número no significa lo mismo en todos los niveles. Un aire “moderado” y uno “dañino” pueden estar separados por apenas unos puntos, pero las medidas de protección que recomiendan las autoridades cambian por completo de un nivel a otro.

¿Qué significa cada color de la escala AQI?

La EPA divide el índice en seis categorías, cada una con un color y un rango de valores de acuerdo con AirNow.gov:

Verde (0 a 50): calidad del aire satisfactoria, con poco o ningún riesgo

Amarillo (51 a 100): aceptable, aunque personas inusualmente sensibles pueden notar algún efecto

Naranja (101 a 150): dañino para grupos sensibles; el público en general no suele verse afectado

Rojo (151 a 200): dañino para todos; los grupos sensibles pueden tener efectos más serios

Morado (201 a 300): muy dañino, con alerta de salud para toda la población

Marrón (301 en adelante): peligroso, con advertencia de condiciones de emergencia

Así se ven Nueva Jersey y Nueva York hoy a nuestra llegada, contaminación atribuida a los incendios en Canadá. El peor registro de calidad de aire en 3 años. Se pide a la población local no hacer actividades al aire libre… pero el domingo aquí hay final y en estadio sin techo. pic.twitter.com/clD9dewdmU — Alberto Lati (@albertolati) July 16, 2026

¿Qué nivel se considera dañino y para quién?

A partir de 101 puntos el aire ya afecta primero a los grupos sensibles y después a toda la población, según explica la propia EPA: un valor de 100 equivale, en términos generales, al límite que marca la norma nacional de calidad del aire para proteger la salud pública.

Por debajo de 100 el aire se considera satisfactorio; por encima, empieza a representar un problema, primero leve y luego generalizado.

El Departamento de Salud de Nueva York identifica como grupos sensibles a las personas con asma, enfermedades del corazón o pulmón, personas con sistemas inmunológicos debilitados, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, bebés y niños con condiciones de salud previas, y personas con menor acceso a transporte o vivienda segura, de acuerdo con su guía sobre calidad del aire.

Para ese grupo, la misma guía recomienda algo distinto de lo que aplica al resto: seguir su plan de manejo médico y evitar actividad física intensa o prolongada al aire libre incluso cuando el AQI apenas roza los 101 puntos, mientras que para la población general el riesgo en ese mismo nivel todavía se considera bajo.

¿Cómo se calcula ese número?

El AQI no mide un solo contaminante, sino cinco: ozono a nivel del suelo, partículas finas (PM2.5 y PM10), monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno.

La partícula fina es el contaminante que más problemas provoca durante los eventos de humo de incendios, porque penetra profundamente en el sistema respiratorio.

¿Qué hacer si la calidad del aire está mal?

Independientemente del nivel exacto que marque el monitor, hay medidas básicas que las autoridades recomiendan seguir apenas el AQI supera los 100 puntos, según la misma guía de NYC Health.

Revisar el AQI del día en AirNow.gov antes de salir, sobre todo si se pertenece a un grupo sensible

Evitar actividad física intensa o prolongada al aire libre cuando el nivel llegue a naranja o superior

Usar un cubrebocas KN95 o N95 si es necesario salir; los cubrebocas de tela no filtran partículas finas

Mantener puertas y ventanas cerradas y poner el aire acondicionado en modo de recirculación en lugar de tomar aire de la calle

Buscar atención médica de inmediato si aparece dificultad para respirar o dolor en el pecho.

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