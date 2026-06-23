Jubilación en Estados Unidos: el número mínimo de créditos que exige el Seguro Social

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Hay un mínimo de créditos para jubilarte del Seguro Social. Foto: Envato

Hay preguntas que parecen sencillas, pero pueden definir por completo el futuro financiero de una persona. Una de ellas es cuántos créditos del Seguro Social para la jubilación en Estados Unidos necesitas acumular para empezar a recibir beneficios cuando llegue el momento de retirarte.

La respuesta es clara, aunque detrás de ese número existe un sistema más complejo de lo que muchos imaginan. La Administración del Seguro Social (SSA) exige un mínimo de 40 créditos laborales para acceder a una jubilación basada en tu propio historial de trabajo.

¿Cuántos créditos del Seguro Social para la jubilación en Estados Unidos necesitas?

La regla general aplica para prácticamente todos los trabajadores nacidos en 1929 o después. Según la SSA, debes acumular 40 créditos, equivalentes a aproximadamente 10 años de trabajo, para poder solicitar los beneficios de jubilación del Seguro Social.

Sin embargo, no basta con cumplir ese requisito. También debes haber alcanzado al menos los 62 años, que es la edad mínima para reclamar los pagos de jubilación.

Lo interesante es que los créditos no desaparecen. Si trabajaste varios años, luego dejaste el mercado laboral y más adelante regresaste, los créditos previamente obtenidos permanecen registrados en tu historial del Seguro Social.

¿Cómo se obtienen los créditos laborales para el Seguro Social?

Los créditos se generan a partir de los ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social y Medicare.

En 2026, la SSA establece que un trabajador recibe un crédito por cada mil 890 dólares ganados. El máximo permitido es de cuatro créditos por año.

Eso significa que una persona necesita generar al menos 7 mil 560 dólares durante el año para alcanzar los cuatro créditos anuales disponibles.

En términos prácticos:

1 crédito = mil 890 dólares en ingresos

Máximo anual = 4 créditos

40 créditos = requisito para la jubilación

Equivale aproximadamente a 10 años de trabajo

La norma aplica tanto para empleados tradicionales como para trabajadores por cuenta propia. Los autónomos también acumulan créditos conforme reportan sus ingresos y pagan los impuestos correspondientes.

¿Los créditos del Seguro Social garantizan una buena jubilación?

No necesariamente.

Aquí aparece una diferencia que suele generar confusión. Los 40 créditos del Seguro Social para la jubilación en Estados Unidos únicamente abren la puerta para recibir beneficios. La cantidad que terminarás cobrando cada mes depende de otros factores mucho más importantes.

La SSA analiza tu historial completo de ingresos y utiliza tus 35 años con mejores salarios para calcular el llamado Ingreso Mensual Promedio Indexado, conocido como AIME, por sus siglas en inglés.

En pocas palabras: trabajar más años y ganar mejores salarios suele traducirse en un cheque mensual más alto.

Quien apenas cumple los requisitos mínimos podría recibir un beneficio considerablemente menor que alguien con décadas de ingresos elevados.

¿Qué pasa si solicitas la jubilación antes o después?

La edad en que reclamas el beneficio también tiene un impacto enorme.

Aunque puedes comenzar a cobrar desde los 62 años, hacerlo temprano implica aceptar una reducción permanente en los pagos mensuales. En algunos casos, el recorte puede acercarse al 30% del beneficio completo.

Por el contrario, quienes esperan más tiempo reciben una recompensa financiera.

La plena edad de jubilación es de 67 años para las personas nacidas en 1960 o después. Si retrasas la solicitud hasta los 70 años, los pagos pueden aumentar hasta un 24% adicional, según las reglas actuales del Seguro Social.

¿Por qué revisar tus créditos del Seguro Social ahora?

Muchos trabajadores asumen que todo está en orden hasta que descubren errores en su historial laboral.

La SSA recomienda revisar periódicamente el registro de ganancias a través de la cuenta personal “my Social Security“. Allí puedes verificar cuántos créditos has acumulado, revisar los ingresos reportados por tus empleadores y obtener una estimación de tu futura jubilación.

Este es uno de esos trámites que suelen posponerse durante años y luego terminan convirtiéndose en una urgencia. Los créditos del Seguro Social para la jubilación en Estados Unidos parecen un simple dato administrativo. En realidad, representan la diferencia entre tener acceso a un beneficio vitalicio o llegar a la edad de retiro sin cumplir uno de los requisitos más importantes del sistema.

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