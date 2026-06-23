Nueva York mantendrá la cobertura médica para inmigrantes pese a los recortes federales: esto es lo que cambia a partir de julio

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Nueva York financia coberturas que la ley federal no contempla. Foto: AFP

Cuando la H.R.1 fue promulgada como ley federal en julio de 2025, una legislación que trajo cambios estructurales y financieros masivos en diversas áreas clave de Estados Unidos, Nueva York enfrentó la pérdida de miles de millones de dólares en financiamiento que sostenía la cobertura de salud de cientos de miles de inmigrantes.

Ante esto, el estado decidió renegociar su autoridad ante el Gobierno federal para preservar el programa con recursos propios —un movimiento que, según el Departamento de Salud de Nueva York, protege hoy a 1.3 millones de neoyorquinos con ingresos por debajo del 200% del nivel de pobreza federal.

Pero esa protección no alcanza para todos. A partir del 1 de julio, unas 450 mil personas que hoy tienen cobertura del Essential Plan —principalmente inmigrantes con documentos que ganan entre el 200% y el 250% del nivel de pobreza— quedarán fuera del programa, de acuerdo con el mismo comunicado oficial. Lo que muchas familias desconocen es que el sistema de salud en Nueva York tiene más de una puerta, y que la opción disponible depende del estatus migratorio y del nivel de ingresos del hogar.

¿Qué programas de salud siguen disponibles para inmigrantes en Nueva York?

Nueva York financia con fondos propios coberturas que la ley federal no contempla. El más amplio es Medicaid completo, que cubre visitas regulares, medicamentos, atención preventiva y, en los casos que aplica, servicios de largo plazo.

Fue precisamente ese programa el que la gobernadora Kathy Hochul defendió ante los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), logrando en marzo de 2026 la aprobación para sostenerlo con autoridad estatal.

Según un análisis del Empire Justice Center y la Coalición de Inmigración de Nueva York, los grupos que hoy califican para Medicaid completo en el estado son:

Adultos indocumentados de 65 años o más (desde el 1 de enero de 2024)

Mujeres embarazadas indocumentadas que cumplen requisitos de ingresos

Beneficiarios de DACA

Titulares de tarjeta verde, solicitantes de asilo y otros inmigrantes legalmente presentes que cumplen los criterios del programa

La expansión a mayores de 65 años resolvió un problema de larga data: antes de 2024, muchas personas mayores indocumentadas solo tenían acceso a emergencias médicas, sin posibilidad de atención preventiva ni manejo de enfermedades crónicas.

El caso de DACA tiene una particularidad relevante — aunque califican para Medicaid completo, no son elegibles para el Essential Plan, una restricción que no aplica a otros grupos legalmente presentes.

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Years After Pandemic, Immigrant Healthcare Workers Demand Better Wages



If no deal is reached, 86,000 healthcare workers with the union @1199SEIU could launch the largest hospital strike in NY history



New @Documentedny 👇👇👇https://t.co/hMng9giaAR pic.twitter.com/qarULbQMt7 — Amir Khafagy (amirkhafagy.bsky.social) (@AmirKhafagy91) June 22, 2026

Para las adultas indocumentadas menores de 65 años que no están embarazadas, la cobertura disponible es el Medicaid de emergencia —que paga atención urgente, pero no atención primaria ni preventiva de forma continua. Para esa franja, una red de clínicas comunitarias y centros de salud federalmente calificados ofrece atención a escala de pago sin importar el estatus migratorio.

El Essential Plan sigue siendo la vía más accesible para inmigrantes adultos de 19 a 64 años con bajos ingresos que no califican para Medicaid. Con prima de cero dólares y deducible de cero, ofrece cobertura preventiva continua. Sin embargo, y tras el recorte del 1 de julio, el Departamento de Salud estatal informó que el límite de elegibilidad regresa al 200% del nivel de pobreza federal, equivalente a unos 31 mil 920 dólares anuales para una persona sola y 43 mil 280 para un hogar de dos.

¿Qué opciones tienen las 450 mil personas que perderán cobertura el 1 de julio?

Quienes queden fuera del Essential Plan a partir de julio no pierden toda opción, pero sí enfrentarán costos que antes no tenían. El NY State of Health habilitó una ventana especial de inscripción hasta el 30 de agosto de 2026 para que los afectados ingresen a planes privados del mercado —los Qualified Health Plans— con créditos fiscales que reducen las primas.

El Departamento de Salud estatal estima que el costo promedio tras esos créditos sería de 250 dólares al mes, con un deducible anual promedio de 2 mil 150 dólares.

Quienes se inscriban antes del 30 de agosto pueden solicitar que la cobertura sea retroactiva al 1 de julio, lo que protegería gastos médicos del período de transición, según NY State of Health. La misma agencia ofrece asistencia gratuita en la línea 1-855-355-5777 y el portal nystateofhealth.ny.gov.

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