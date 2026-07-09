Terrenos gratis en Estados Unidos: el pueblo de Curtis ofrece ayuda económica para nuevos residentes

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Foto: AFP

Vivir en Estados Unidos y construir una casa pagando cero dólares por el terreno parece difícil de creer. Sin embargo, eso es precisamente lo que busca el pueblo de Curtis mediante un programa que lleva varios años vigente.

La iniciativa, denominada Free Residential Lots Program, forma parte de una estrategia para atraer nuevos residentes y estimular el crecimiento de la comunidad, según explica el propio gobierno municipal.

Aunque los terrenos son gratuitos, las personas interesadas deben cumplir una serie de condiciones antes de convertirse en propietarias.

¿Por qué Curtis regala terrenos en Estados Unidos?

Curtis tiene poco más de 800 habitantes y, como ocurre con muchas comunidades rurales del Medio Oeste, busca atraer nuevas familias para fortalecer su economía.

Según el gobierno local, el programa pretende impulsar la construcción de viviendas, aumentar la población y favorecer el desarrollo del municipio.

La llegada de nuevos residentes también ayuda a sostener comercios, escuelas y servicios públicos que dependen del crecimiento de la comunidad.

¿Quién puede solicitar un terreno gratis en Curtis?

El programa está dirigido a personas interesadas en establecer su residencia permanente en Curtis.

Sin embargo, el municipio aclara que la entrega del terreno no modifica las leyes migratorias de Estados Unidos.

Esto significa que los extranjeros interesados deberán contar con un estatus migratorio que les permita vivir legalmente en el país antes de participar en el programa.

En otras palabras, el terreno gratuito no concede una visa, residencia permanente ni ciudadanía estadounidense.

¿Cuáles son los requisitos para obtener un terreno gratis en Curtis?

De acuerdo con la información publicada por el gobierno de Curtis, quienes resulten seleccionados deberán cumplir varias condiciones.

Entre las principales se encuentran:

Construir una vivienda permanente dentro del plazo establecido por la ciudad.

Cumplir con los códigos de construcción y normas urbanísticas municipales.

Firmar el acuerdo oficial del programa.

Destinar el lote para uso residencial y no mantenerlo desocupado.

Las autoridades explican que el objetivo no es entregar terrenos para inversión inmobiliaria, sino atraer nuevos vecinos que vivan de forma permanente en la comunidad.

¿Qué ayuda económica ofrece Curtis además del terreno?

El programa también contempla incentivos para facilitar el desarrollo de nuevas viviendas.

Según el municipio, los interesados pueden acceder a programas locales relacionados con el desarrollo residencial y otros apoyos disponibles para quienes decidan construir en la comunidad.

La disponibilidad de estos incentivos puede variar, por lo que el gobierno local recomienda consultar directamente con la oficina municipal antes de iniciar el proceso.

¿Cómo solicitar un terreno gratis en Curtis?

El primer paso consiste en contactar al gobierno municipal para conocer la disponibilidad de lotes y las condiciones vigentes del programa.

Después, los interesados deberán presentar la documentación requerida y firmar el acuerdo correspondiente antes de comenzar la construcción de la vivienda.

El municipio recomienda revisar previamente todos los requisitos para asegurarse de cumplir con los plazos y las obligaciones establecidas.

¿Mudarse a Curtis garantiza vivir legalmente en Estados Unidos?

No.

El programa únicamente administra la entrega de terrenos residenciales y no sustituye los procesos migratorios federales.

Quienes deseen mudarse desde otro país deberán cumplir primero con las normas de inmigración de Estados Unidos y, posteriormente, verificar si reúnen los requisitos del programa municipal.

Por ello, las autoridades aconsejan analizar tanto la situación migratoria como las condiciones del proyecto antes de presentar una solicitud.

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