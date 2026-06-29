¿Qué pasa si un avión queda atrapado en un huracán? La respuesta sorprende 

GENERANDO AUDIO...

Te decimos qué sucede si un avión queda atrapado dentor de un huracán. Foto: AFP.

La idea de un avión atrapado en un huracán parece sacada de una película de desastre. Turbulencias violentas, lluvia incesante y vientos capaces de arrancar árboles hacen pensar que ninguna aeronave podría salir bien librada. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.

Aunque un avión comercial está diseñado para soportar condiciones meteorológicas severas, los pilotos hacen todo lo posible para no acercarse jamás al corazón de un huracán. Solo existe un reducido grupo de aviadores que, por razones científicas, entra deliberadamente en estas gigantescas tormentas.

Los huracanes representan uno de los fenómenos atmosféricos más poderosos del planeta. Por eso, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), las aerolíneas y los controladores aéreos trabajan con información en tiempo real para mantener los vuelos lejos de estas zonas de riesgo.

¿Qué ocurre si un avión atrapado en un huracán es un vuelo comercial?

La respuesta corta es tranquilizadora: es extremadamente raro.

Las aerolíneas monitorean constantemente la evolución de los ciclones tropicales mediante radares, imágenes satelitales y reportes meteorológicos. Cuando un huracán amenaza una ruta aérea, lo habitual es modificar el trayecto, retrasar la salida o cancelar el vuelo antes que intentar atravesarlo.

Si una aeronave llegara a acercarse demasiado, podría experimentar:

Turbulencia moderada o severa causada por las intensas corrientes de aire.

causada por las intensas corrientes de aire. Fuertes ráfagas de viento que obligan a los pilotos a realizar constantes correcciones.

que obligan a los pilotos a realizar constantes correcciones. Lluvia intensa y baja visibilidad , especialmente durante el despegue y el aterrizaje.

, especialmente durante el despegue y el aterrizaje. Impactos de rayos, aunque los aviones modernos están preparados para soportarlos gracias a que su fuselaje actúa como una jaula de Faraday, disipando la electricidad sin poner en riesgo a los pasajeros.

Lo que prácticamente nunca sucede es que un avión comercial atraviese el núcleo de un huracán. Incluso cuando las tormentas se desarrollan sobre el océano, los pilotos prefieren rodearlas o, si es posible, volar muy por encima de algunos de sus efectos periféricos.

¿Por qué los cazadores de huracanes sí vuelan dentro de la tormenta?

Aquí es donde la historia cambia por completo.

Los famosos Hurricane Hunters de la NOAA y de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizan una misión que parece desafiar cualquier instinto de supervivencia: penetran directamente el ojo del huracán.

Lo hacen en aeronaves especialmente modificadas, como los WP-3D Orion, equipadas con radares meteorológicos, sensores y tecnología diseñada para recopilar datos imposibles de obtener desde un satélite.

El comandante Scott Price, piloto de la NOAA, ha explicado que ninguna simulación puede preparar realmente a un aviador para atravesar la pared del ojo de un huracán. La experiencia solo se aprende dentro de la tormenta.

Durante estas misiones, la tripulación enfrenta:

Vientos huracanados superiores a 150 millas por hora.

Corrientes ascendentes y descendentes que pueden provocar cambios bruscos de altitud.

que pueden provocar cambios bruscos de altitud. Lluvias torrenciales que reducen casi por completo la visibilidad.

que reducen casi por completo la visibilidad. Turbulencias tan intensas que obligan a mantener una comunicación constante entre pilotos, navegadores e ingenieros de vuelo.

Después de cruzar esa barrera aparece una imagen difícil de creer.

¿Cómo es el interior del ojo de un huracán?

Quienes imaginan caos permanente se llevan una sorpresa.

El ojo del huracán suele ser una zona relativamente tranquila, con un diámetro que puede oscilar entre 30 y 60 kilómetros. Allí los vientos disminuyen considerablemente e incluso puede observarse el cielo parcialmente despejado mientras, alrededor, la enorme pared de nubes continúa girando con una fuerza devastadora.

Esa información permite a los científicos medir la presión atmosférica, la velocidad de los vientos y la evolución de la tormenta. Esos datos terminan convirtiéndose en pronósticos más precisos y, en muchos casos, en órdenes de evacuación que salvan vidas.

Quizá el mayor mito sea pensar que un avión atrapado en un huracán está condenado. En realidad, los vuelos comerciales casi nunca llegan a esa situación porque la planificación comienza mucho antes del despegue.

Y cuando alguien sí entra deliberadamente en el corazón de una tormenta, no lo hace por aventura, sino porque conocer mejor a los huracanes sigue siendo una de las herramientas más valiosas para proteger a millones de personas durante cada temporada ciclónica.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.