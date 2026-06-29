VITA: el servicio gratuito que ayuda a inmigrantes con sus impuestos y que pocos conocen en Texas, Florida y California

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La asistencia no requiere número de Seguro Social y opera en español. Foto: AFP

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) financia una red de centros gratuitos de preparación de impuestos en Texas, Florida y California — un programa llamado Programa de Asistencia Voluntaria a los Contribuyentes (VITA) que acepta contribuyentes con Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) y que la mayoría de las familias inmigrantes nunca ha utilizado.

La asistencia no requiere número de Seguro Social (SSN) y opera en español en cientos de sedes comunitarias distribuidas por todo el país.

Pese a lo anterior, muchas familias inmigrantes evitan presentar su declaración por miedo o por no saber si están obligadas a hacerlo, según documenta el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. Lo que pocas conocen es que declarar impuestos — incluso sin estatus migratorio regular — puede abrir la puerta a créditos fiscales que se traducen en dinero de regreso, y que existe ayuda profesional y gratuita para hacerlo.

¿Quién puede usar VITA y qué cubre exactamente?

VITA atiende a personas con ingresos de 69,000 dólares anuales o menos, con alguna discapacidad o con dominio limitado del inglés. Los sitios aceptan tanto contribuyentes con SSN como con ITIN, lo que significa que familias sin documentos pueden acceder al servicio sin problema alguno.

Los formatos varían por sede:

citas presenciales

entrega de documentos con recogida posterior (drop-off)

asistencia virtual

Los horarios típicos van de lunes a sábado entre las 9 a.m. y las 5 p.m., aunque cada lugar define su propio calendario.

The IRS Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program connects eligible taxpayers with certified volunteers who offer free tax return prep and electronic filing each year. https://t.co/V3EwjZVeEy pic.twitter.com/H7bl9lY1Xj — IRSnews (@IRSnews) March 29, 2026

Una limitación que conviene saber de antemano es que la mayoría de los sitios no prepara declaraciones de no residentes (Formulario 1040-NR), por lo que quienes estén en esa categoría deben confirmarlo antes de acudir. Para localizar la sede más cercana, el IRS tiene una herramienta de búsqueda en irs.gov y una línea directa al 800-906-9887.

¿Qué créditos pueden reclamar los inmigrantes y cómo prepararse para la próxima temporada?

Uno de los mayores beneficios que VITA ayuda a identificar son los créditos fiscales reembolsables, que en muchos casos representan cientos o miles de dólares de regreso. Entre los más relevantes para familias inmigrantes están el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), el Crédito Tributario por Hijos y, en California, el CalEITC — un crédito estatal que se aplica incluso para contribuyentes con ITIN. La elegibilidad depende del ingreso, el estatus de presentación y si los dependientes cuentan con SSN válido.

La temporada VITA opera generalmente del 1 de febrero al 15 de abril. Quienes necesiten ayuda fuera de ese periodo con declaraciones de años anteriores pueden explorar MyFreeTaxes, el programa de United Way que permite presentar declaraciones federales y estatales sin costo para ingresos menores a $89,000, o bien IRS Free File, disponible directamente en irs.gov con el mismo límite de ingresos.

Para llegar bien preparado a cualquier cita, los documentos indispensables son las formas W-2 o 1099, identificación con fotografía, el ITIN o SSN de todos los integrantes del hogar, número de cuenta bancaria para depósito directo y, en caso de haber tenido cobertura del Mercado de Salud, el Formulario 1095-A.

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