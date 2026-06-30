¿Qué pasó con los M&M’s azules y marrones? La razón sorprende a los consumidores de EE. UU.

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M&M’s está a punto de hacer un cambio. Foto: Creada con Leonardo.ia.

Durante décadas, abrir una bolsa de M&M’s era casi un acto automático. Ahí estaban los mismos colores de siempre, sin importar si los comprabas en un supermercado de Nueva York, Texas o California. Ahora esa imagen empieza a cambiar. Mars anunció que lanzará una nueva versión de M&M’s sin colorantes artificiales en Estados Unidos, pero el proyecto llegará con una ausencia que pocos esperaban: los tradicionales colores azul y marrón no formarán parte de esta primera edición.

El cambio comenzará en agosto de 2026, cuando la compañía presente en Amazon Estados Unidos una línea elaborada sin colorantes sintéticos, coincidiendo con el 85 aniversario de los famosos chocolates. La decisión responde a la transición hacia ingredientes más naturales impulsada por el movimiento Make America Healthy Again (MAHA) y por la presión para reducir el uso de colorantes artificiales en los alimentos.

¿Por qué los M&M’s eliminan los colores azul y marrón de su nueva versión?

A simple vista parece una modificación menor. En realidad, detrás existe un desafío tecnológico enorme.

De acuerdo con información compartida por Mars a medios como People, The Wall Street Journal y The Takeout, la empresa consiguió sustituir los pigmentos artificiales del rojo, amarillo, naranja y verde utilizando ingredientes naturales como remolacha y cúrcuma.

El verdadero obstáculo apareció con el azul.

Los ingenieros intentaron recrearlo utilizando espirulina, un pigmento natural derivado de algas. Sobre el papel parecía una buena alternativa. En la práctica, el resultado fue muy distinto.

La espirulina necesita una cantidad mucho mayor de materia prima para alcanzar el característico tono azul de los M&M’s. Además, durante las pruebas industriales el pigmento provocó obstrucciones en la maquinaria, generó mezclas espesas y elevó el riesgo de problemas sanitarios, incluido el desarrollo de moho en las líneas de producción.

Como si eso no fuera suficiente, el marrón depende parcialmente del pigmento azul para obtener su tonalidad, por lo que ambos colores quedaron fuera de esta primera generación de M&M’s elaborados sin colorantes sintéticos.

¿Los M&M’s azules y marrones desaparecen por completo en Estados Unidos?

Este punto ha generado confusión entre muchos consumidores y la respuesta es no.

Mars aclaró que los M&M’s tradicionales seguirán vendiéndose con sus seis colores clásicos, incluyendo azul y marrón. Lo que cambia es únicamente la nueva línea elaborada sin colorantes FD&C, que inicialmente estará disponible a través de Amazon.

Es decir, quienes prefieran la presentación original podrán seguir encontrándola en tiendas físicas y plataformas de venta mientras la empresa perfecciona la nueva fórmula.

El objetivo es que los seis colores tradicionales regresen con pigmentos completamente naturales hacia 2028, cuando la tecnología permita fabricarlos de forma eficiente y segura.

¿Qué tiene que ver el movimiento Make America Healthy Again con los nuevos M&M’s?

En el 2025, el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., impulsó la eliminación gradual de varios colorantes sintéticos utilizados por la industria alimentaria, entre ellos Rojo 40, Amarillo 5, Amarillo 6, Azul 1 y Azul 2.

Kennedy calificó estos ingredientes como parte de una “mezcla de químicos sintéticos” que, en su opinión, debía desaparecer de los alimentos. La industria aceptó avanzar de forma voluntaria hacia alternativas naturales, aunque el proceso ha demostrado ser mucho más complejo de lo previsto.

Mars no es la única compañía que ha tenido que adaptar sus recetas. Marcas como Skittles, Starburst, Extra e incluso productos como Flamin’ Hot Cheetos y Mountain Dew Baja Blast también trabajan en reformulaciones para reducir o eliminar los colorantes artificiales.

¿Qué significa este cambio para los consumidores de Estados Unidos?

Más allá de la nostalgia por dos colores emblemáticos, la decisión refleja algo mucho más profundo: la industria alimentaria está entrando en una etapa donde la ciencia, la regulación y las expectativas de los consumidores avanzan al mismo tiempo.

No se trata de una estrategia para renovar la imagen de una marca que lleva 85 años en el mercado. Es el ejemplo de cómo un detalle tan aparentemente simple como el color de un dulce puede revelar los enormes retos técnicos que implica fabricar alimentos con ingredientes más naturales.

Por ahora, los M&M’s azules y marrones seguirán existiendo en su versión tradicional. Sin embargo, su ausencia en la nueva línea demuestra que, incluso para una de las golosinas más famosas del mundo, cambiar un color puede ser mucho más complicado de lo que cualquiera imaginaría.

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