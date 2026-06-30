La congresista María Salazar pide a Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez que no impidan la llegada de la ayuda desde EE.UU.

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Salazar hizo un llamado a Venezuela a recibir la ayuda de EE.UU. Foto: AFP

La congresista María Elvira Salazar exigió al gobierno venezolano que permita el ingreso sin restricciones de equipos de rescate estadounidenses, después de que un video viral mostrara al ministro del Interior, Diosdado Cabello, en un tenso enfrentamiento con rescatistas de Estados Unidos (EE. UU.) en La Guaira. Las imágenes encendieron la reacción de Salazar y otros legisladores en medio de la emergencia que dejaron los terremotos del 24 de junio.

Salazar visitó el lunes la sede de la organización Global Empowerment Mission (GEM) en Doral, donde la administración Trump anunció que se asociará con GEM y Walmart para entregar ayuda a Venezuela. Frente a los medios presentes, la congresista lanzó una advertencia directa al régimen: “El gran desafío aquí es decirle a Delcy: ‘No puedes detener la ayuda que viene de Estados Unidos, sin importar la fuente. No puede hacer eso, porque será una mancha muy negra en su historial’“.

Durante el mismo acto, Salazar también cuestionó la falta de preparación del gobierno venezolano ante un desastre de esta magnitud: “¿Cómo es posible que no invirtieran recursos para adquirir el equipo necesario? Eso te dice dónde ha estado su corazón y dónde está ahora“.

¿Qué muestra el video de Diosdado Cabello?

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, se puede ver a un rescatista estadounidense indicándole a Cabello que hay una persona atrapada pidiendo ayuda justo debajo de donde el funcionario estaba parado y le solicita que retroceda para continuar la operación. La respuesta de Cabello fue: “Back up. Back to the truck.”

En su misma participación, Salazar señaló, en otro video compartido en sus cuentas oficiales, que el actuar de Cabello — buscado en EE. UU. por cargos de narcotráfico — se debe a que los rescatistas habrían interferido con un video oficial que el ministro intentaba grabar en la zona del desastre.

El incidente ocurrió dentro de las primeras 72 horas tras el sismo, la ventana crítica en la que las probabilidades de encontrar sobrevivientes con vida son más altas, lo que intensificó la indignación de congresistas y organizaciones de derechos humanos.

#AHORA | Parte de la delegación de rescatistas de EEUU enfrenta a Diosdado Cabello y le reclama porque le están saboteando sus esfuerzos de rescatar a las víctimas.



“¿No quieres que vaya y ayude a la persona que está allí?”. pic.twitter.com/TzuSG3WKzM — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 29, 2026

Salazar vuelve a arremeter contra Cabello y Rodríguez

A través de su cuenta oficial de X, Salazar volvió a insistir en el tema al publicar un post en el que llamó “criminal” a Cabello y exigió que Venezuela acepte toda la ayuda humanitaria.

“Solo un criminal se interpondría entre los trabajadores de rescate y las personas atrapadas bajo los escombros. Y eso es exactamente lo que es Diosdado Cabello. El régimen de Delcy Rodríguez debe entender esto con absoluta claridad: debe permitir que toda la ayuda humanitaria que llega de todo el mundo ingrese a Venezuela. Dejen que los equipos de rescate hagan el trabajo que su gobierno es incapaz de hacer”.

Pese a lo anterior, y de acuerdo con WLRN, Salazar no dudó en hacer un llamado al presidente Donald Trump para detener, por ahora, cualquier deportación de venezolanos de regreso al país, además de extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) a quienes lo perdieron recientemente.

Only a criminal would stand between rescue workers and people trapped beneath the rubble.



And that’s exactly what Diosdado Cabello is.



The Delcy Rodríguez regime must understand this with absolute clarity: it must allow all humanitarian aid arriving from around the world to… https://t.co/qiHmYGTNAD — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) June 29, 2026

¿Está Venezuela bloqueando la ayuda internacional?

De acuerdo con CNN, Venezuela ha recibido ayuda de 24 países desde los sismos, y el secretario de Estado Marco Rubio anunció un paquete de 150 millones de dólares respaldado por el Departamento de Estado, que incluye equipos de rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria para organizaciones ya presentes en el país.

Sin embargo, los congresistas de Florida, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, han reportado, a través de sus redes sociales, obstáculos concretos sobre el terreno:

Restricciones de acceso a las zonas de rescate impuestas por el gobierno de Rodríguez a partir del viernes, que obligan a registrarse en el Poliedro antes de ingresar a las áreas afectadas.

impuestas por el gobierno de Rodríguez a partir del viernes, que obligan a registrarse en el Poliedro antes de ingresar a las áreas afectadas. Retrasos en la autorización de visados para rescatistas provenientes de España y Francia.

para rescatistas provenientes de España y Francia. Controles militares en los accesos a las zonas de desastre y exigencia de permisos especiales para ingresar al estado La Guaira.

¿Qué ocurrió el 24 de junio en Venezuela?

De acuerdo con diversos medios, cerca de las 6:04 de la tarde, hora local, dos sismos sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia: el primero de 7.2 grados, con epicentro cerca de San Felipe, Yaracuy, y el segundo —el más destructivo— de 7.5 grados, cerca de Yumare, en Carabobo.

Los movimientos se sintieron en Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua y Trujillo, y provocaron el derrumbe de casas y edificios en varias zonas. Según Telemundo, la cifra oficial de muertos asciende a mil 719, con más de 5 mil heridos registrados, aunque medios como The New York Times advirtieron que el conteo real podría ser significativamente mayor.

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