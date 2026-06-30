Organizaciones en Estados Unidos a las que puedes donar para ayudar a Venezuela tras los terremotos
Desde Estados Unidos es posible realizar donar a Venezuela para apoyar el envío de alimentos, medicamentos, agua potable y suministros médicos.
Además de ayudar con las labores de rescate por los terremotos.
World Central Kitchen: comidas calientes para familias y equipos de rescate
La organización World Central Kitchen (WCK) activó su respuesta de emergencia en Venezuela.
Su trabajo consiste en preparar y distribuir comidas calientes.
Las donaciones permiten financiar:
- Compra, preparación y distribución de alimentos calientes.
- Instalación de cocinas de emergencia en las zonas afectadas.
Sitio para donar: https://donate.wck.org/campaign/815521/donate?c_src=site-slider-rlf183
UNICEF: agua potable, atención médica y protección para niños
UNICEF mantiene activos sus fondos de emergencia.
Su población clave son niños, adolescentes y familias.
La organización destina los recursos a:
- Agua potable y sistemas de saneamiento.
- Kits de higiene.
- Atención médica de emergencia.
- Protección para niños separados de sus familias.
- Espacios seguros para la infancia.
Las donaciones internacionales se canalizan a través de su Fondo de Emergencias.
Sitio para donar: https://www.unicef.org/emergencies/venezuela-earthquakes
Save the Children: ayuda humanitaria enfocada en la niñez
La organización cuenta con un Fondo de Emergencia destinado a responder rápidamente ante desastres naturales y crisis humanitarias bajo estos esfuerzos:
- Protección infantil.
- Distribución de alimentos.
- Agua potable.
- Atención psicosocial.
- Educación en situaciones de emergencia.
Los fondos permiten desplegar equipos especializados y apoyar a organizaciones locales.
Sitio para donar: https://www.savethechildren.org/us/where-we-work/venezuela
Instagram: @savethechildren
Direct Relief: medicamentos e insumos para hospitales y brigadas médicas
La organización humanitaria Direct Relief trabaja con hospitales y organizaciones médicas para enviar suministros esenciales durante emergencias.
Entre los apoyos que financian las donaciones destacan:
- Medicamentos.
- Material quirúrgico.
- Equipos médicos.
- Insumos para hospitales.
- Apoyo logístico a brigadas de salud.
Su modelo de trabajo consiste en distribuir ayuda directamente a instituciones médicas y organizaciones sanitarias.
Sitio para donar: https://www.directrelief.org/2026/06/venezuela-earthquake-direct-relief-medical-response/
CORE: apoyo económico, agua y productos básicos para las comunidades
La organización CORE (Community Organized Relief Effort) trabaja junto con organizaciones locales para responder a emergencias humanitarias.
Las contribuciones permiten financiar:
- Entrega de efectivo a familias afectadas.
- Distribución de agua potable.
- Alimentos.
- Kits de higiene.
- Recuperación comunitaria.
CORE suele coordinar sus intervenciones con aliados locales para adaptar la ayuda a las necesidades más urgentes.
Sitio para donar: https://www.coreresponse.org/venezuela-earthquakes/
Instagram: @coreresponse
Cruz Roja Venezolana: cómo donar desde Estados Unidos
Las personas que se encuentran en Estados Unidos pueden colaborar mediante:
- Zelle: contabilidad@cruzroja.ve
- Banesco USA (Banesco América): 1500236086
Los recursos son destinados a fortalecer las operaciones de atención médica, asistencia humanitaria y distribución de suministros para las comunidades afectadas.
Sitio oficial: https://www.cruzroja.org.ve
Instagram: @CruzRojaVe
Cómo verificar que una campaña de donación sea confiable
Se recomienda verificar que la organización cuente con canales oficiales de donación.
Algunas recomendaciones son:
- Donar únicamente desde los sitios web oficiales de cada organización.
- Confirmar las cuentas bancarias o direcciones de pago en los perfiles oficiales.
- Revisar que la organización informe periódicamente sobre el uso de las donaciones.
Realizar contribuciones a través de organizaciones reconocidas ayuda a que la asistencia llegue con mayor rapidez a las comunidades afectadas.
Si estás en Estados Unidos, puedes consultar los centros de acopio para Venezuela en Nueva York, lo que además reduce el riesgo de fraudes durante las crisis humanitarias.
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