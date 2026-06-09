USCIS ya cobra esta tarifa anual a solicitantes de asilo: quién la debe pagar y qué pasa si la ignora

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Un inmigrante de Filipinas escucha a un funcionario de USCIS. Foto: AFP.

Para miles de personas que llevan años esperando una respuesta sobre su futuro en Estados Unidos, el proceso de asilo acaba de volverse más costoso y también más riesgoso.

Desde 2026 ya está vigente una tarifa anual de $102 dólares que afecta a numerosos solicitantes de asilo cuyos casos permanecen pendientes. Lo que a primera vista parece un cobro administrativo más tiene implicaciones mucho más profundas: ignorarlo puede provocar que denieguen tu solicitud, que pierdas tu permiso de trabajo e incluso que se te inicie un proceso de deportación.

¿Cada cuánto se paga a tarifa?

La medida surge por cambios aprobados por el Congreso a través de la ley H.R.1 y forma parte de un paquete más amplio de nuevas tarifas migratorias implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional y USCIS.

Lo que muchos inmigrantes desconocen es que esta tarifa no se paga una sola vez.

Se trata de un cobro recurrente.

Mientras una solicitud de asilo continúe abierta, el Gobierno federal puede exigir el pago correspondiente por cada año que pase.

¿Quién debe pagar la tarifa anual de asilo de $102 dólares?

La regla afecta a extranjeros que tienen pendiente el Formulario I-589, mediante el cual se integra la solicitud que pide asilo o que se suspenda una deportación.

De acuerdo con USCIS, toda persona cuya solicitud continúe pendiente durante más de 365 días puede quedar sujeta a este cobro anual. El monto comenzó en $100 dólares cuando fue aprobado inicialmente, pero fue ajustado por la inflación y actualmente asciende a $102 dólares para el año fiscal 2026.

La obligación aplica tanto para casos administrados de USCIS como para aquellos que se encuentran en tribunales de inmigración bajo la jurisdicción de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR).

En términos prácticos, si un inmigrante presentó una solicitud de asilo hace más de un año y todavía espera una decisión, es muy probable que deba responder a esta nueva obligación.

¿Cuáles son las consecuencias más graves de no pagar esta tarifa?

Lo verdaderamente preocupante no son los $102 dólares, es lo que ocurre cuando no se paga esta tarifa.

USCIS advirtió que los solicitantes que ignoren la notificación de pago pueden enfrentar el rechazo de su solicitud de asilo que está pendiente. Además, la agencia señaló que también podrían perder cualquier solicitud de autorización de empleo basada en ese caso migratorio.

Si el permiso de trabajo ya había sido aprobado, la autorización podría cancelarse.

Para las personas que dependen de este documento para sostener a sus familias, la consecuencia puede ser devastadora.

En algunos escenarios, el incumplimiento también puede derivar en procedimientos de remoción, especialmente cuando la persona queda sin un estatus migratorio válido.

¿Cómo funciona el pago si el caso está en USCIS?

En los expedientes que siguen bajo revisión de USCIS, la agencia enviará una notificación indicando cuándo vence la tarifa.

Los solicitantes disponen generalmente de 30 días para completar el pago desde la fecha indicada en el aviso.

USCIS informó que la notificación incluirá instrucciones específicas sobre el monto que se adeuda, la fecha límite y el método para efectuar el pago.

La recomendación de abogados migratorios es sencilla: revisar constantemente el correo postal y cualquier cuenta electrónica asociada al caso.

Muchos procesos de asilo llevan años acumulando retrasos. Esa realidad aumenta la posibilidad de que algunas personas ni siquiera sepan que ahora existe esta tarifa.

¿Qué pasa en los tribunales de inmigración?

Quienes tienen un caso ante un juez migratorio enfrentan un escenario más delicado.

La información publicada por especialistas en defensa migratoria indica que los jueces pueden establecer plazos extremadamente cortos para realizar el pago.

En ciertos casos, el tiempo otorgado puede ser apenas de unos días.

Después de hacer el pago, el solicitante debe conservar el recibo y entregarlo al tribunal como prueba de que ha cumplido con el pago de esta tarifa.

No hacerlo puede tener consecuencias inmediatas para el proceso.

¿Existen exenciones sobre el pago de esta tarifa?

Aquí aparece uno de los puntos que más confusión ha generado.

USCIS informó que las nuevas tarifas creadas por la H.R.1 no pueden saltarse ni reducirse. Sin embargo, algunos abogados de inmigración sostienen que determinados solicitantes podrían presentar evidencia de que tienen dificultades económicas. Esto dependerá de cada procedimiento y de la autoridad que esté al frente de cada caso.

Lo más recomendable es consultar directamente con un abogado migratorio antes de asumir que hay una exención disponible.

¿Qué deben hacer los solicitantes de asilo ahora mismo?

Para quienes tienen una solicitud pendiente, la recomendación más prudente es actuar antes de recibir una mala noticia.

Verificar cuánto tiempo lleva el caso abierto. Revisar cualquier correspondencia enviada por USCIS o por el tribunal. Confirmar que la dirección postal registrada siga siendo la correcta. Guardar todos los recibos relacionados con pagos migratorios.

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