ICE mata a un ciudadano mexicano en Houston: ¿Qué pasó?

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ICE dice que su agente actuó “en defensa propia”. Foto: Michael M. Santiago / AFP

Un ciudadano mexicano murió en un tiroteo que involucra a Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según informó la propia agencia, el incidente se registró el martes en Houston.

A través de un portavoz, ICE argumentó que sus agentes intentaron detener el auto de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que según la agencia no portaba documentación válida para residir en Estados Unidos y tampoco acató las órdenes verbales.

Presuntamente, Salgado Araujo embistió un vehículo oficial e intentó atropellar a un funcionario de ICE durante la detención, lo que provocó que disparara “en defensa propia”, reseña la agencia de noticias AP.

La situación se produjo en Magnolia Park, un barrio con una elevada población de migrantes en Houston.

“Según la información que estamos recibiendo, se negó a obedecer múltiples órdenes y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”, dijo el portavoz de la agencia migratoria, según la BBC.

“Se contactó de inmediato con los servicios de emergencia y fue trasladado al hospital, donde falleció a causa de sus heridas”, añadió.

Agentes del FBI en Texas investigan el caso

Connor Hagan, portavoz del FBI en Houston, informó que están investigando la muerte del ciudadano mexicano. También están analizando la posible agresión contra el agente federal que disparó. Según reportes, al menos 17 migrantes han muerto bajo custodia de ICE.

Representantes del equipo de respuesta a la evidencia del FBI Houston acudieron al lugar del tiroteo a petición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para procesar la escena, añadió AP en su reporte.

A través de las redes sociales se han filtrado videos grabados por testigos. En algunos de los materiales se aprecia a dos agentes de ICE junto a Lorenzo Salgado Araujo, ya tendido en la calle después del tiroteo.

An ICE officer shot and killed a man during a targeted enforcement operation in Houston on Tuesday morning.



According to federal officials, the shooting occurred just before 7 a.m. near Canal Street and Wayside Drive. Investigators stated that the suspect, identified as Lorenzo… pic.twitter.com/j96tgsvULj — FOX26Houston (@FOX26Houston) July 7, 2026

Ronaldo Salgado, hijo del ciudadano mexicano, ofreció una conferencia de prensa en la que contó que se enteró de la muerte de su padre por una noticia que leyó en redes sociales. “No merecía morir”, expresó.

En las últimas horas, múltiples vecinos se congregaron en la zona del tiroteo para protestar contra ICE, que en los últimos días ha detenido a más de 10 mil personas en el país. También dejaron un ramo de flores en el lugar exacto donde murió el inmigrante.

A raíz de lo ocurrido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que reforzarán las medidas jurídicas desde la cancillería para defender a los connacionales en Estados Unidos.

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