Trabajo en Texas: estos empleos del Gobierno no están disponibles para inmigrantes

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En Texas, Estados Unidos, no todos los trabajos del Gobierno están disponibles para personas extranjeras, incluso si cuentan con residencia permanente o un permiso de trabajo vigente.

Las restricciones dependen del tipo de cargo y de la legislación estatal. Mientras algunos puestos solo exigen autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos, otros requieren obligatoriamente la ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con la Oficina del Gobernador de Texas y la legislación aprobada por el estado, todas las agencias públicas verifican la elegibilidad laboral de sus empleados mediante el sistema E-Verify. Se trata de un sistema web gratuito administrado por el gobierno de los Estados Unidos que permite a los empleadores confirmar si sus empleados están legalmente autorizados para trabajar en el país.

¿Qué trabajos del Gobierno en Texas requieren ciudadanía estadounidense?

La legislación estatal establece que determinados cargos públicos sólo pueden ser ocupados por ciudadanos estadounidenses debido a la naturaleza de sus funciones.

Entre ellos se encuentran:

Funcionarios del Poder Ejecutivo de Texas

Integrantes del Poder Legislativo estatal

Funcionarios del Poder Judicial

Miembros de juntas directivas de agencias y comisiones estatales

Integrantes de consejos consultivos (advisory boards)

Miembros de grupos de trabajo creados por el gobierno estatal

Organismos equivalentes de algunas subdivisiones políticas del estado, como determinados gobiernos locales

En estos casos, la ciudadanía estadounidense es un requisito legal para ocupar el cargo.

¿Qué inmigrantes sí pueden trabajar para el gobierno de Texas?

No todos los empleos públicos exigen ser ciudadano estadounidense.

Muchas agencias estatales también contratan a personas que cuentan con autorización legal para trabajar en Estados Unidos, siempre que cumplan los requisitos establecidos para la vacante.

Entre quienes pueden ser elegibles para estos puestos se encuentran:

Residentes permanentes (Green Card)

Personas con un Documento de Autorización de Empleo (EAD)

Refugiados

Asilados

Otros extranjeros autorizados para trabajar conforme a la legislación federal

Cada convocatoria especifica si basta con tener autorización laboral o si también se exige la ciudadanía estadounidense.

¿Qué documentos puede pedir el Gobierno de Texas para contratarte?

Al igual que cualquier otro empleador en Estados Unidos, las agencias estatales deben verificar la identidad y la autorización laboral de cada trabajador.

Generalmente pueden solicitar documentos como:

Tarjeta de residente permanente (Green Card)

Documento de Autorización de Empleo (EAD)

Pasaporte estadounidense

Certificado de ciudadanía o naturalización

Otros documentos válidos para completar el Formulario I-9 conforme a la normativa federal

Siempre, la información presentada es verificada mediante el sistema federal E-Verify.

¿Qué otros empleos públicos pueden tener restricciones?

Además de los cargos reservados por ley para ciudadanos estadounidenses, algunas vacantes incluyen requisitos adicionales relacionados con la naturaleza del trabajo.

Por ejemplo, ciertos puestos pueden exigir:

Acceso a información confidencial

Autorizaciones especiales de seguridad

Manejo de información sensible

Requisitos establecidos por leyes federales

Cuando esto ocurre, la propia convocatoria de empleo indica si la ciudadanía estadounidense es obligatoria.

¿Dónde consultar las vacantes de empleo del Gobierno de Texas?

Las oportunidades laborales del gobierno estatal se publican en el portal oficial de empleo de Texas y en las páginas web de cada dependencia.

En cada anuncio es posible consultar:

Requisitos académicos

Experiencia solicitada

Documentación necesaria

Si el puesto requiere ciudadanía estadounidense o únicamente autorización para trabajar

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente cada convocatoria antes de iniciar el proceso de solicitud, ya que los requisitos pueden variar considerablemente entre una agencia y otra. Además, recuerdan que toda contratación está sujeta a la verificación de elegibilidad laboral conforme a la legislación federal vigente.

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