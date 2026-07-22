Unclaimed Baggage: el único lugar que vende equipaje no reclamado en Estados Unidos

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Cada maleta que llega representa una historia inconclusa. Foto Leonardo.ai.

Perder una maleta durante un viaje es una de esas experiencias que nadie quiere vivir. Lo que pocos imaginan es que, cuando las aerolíneas agotan todos los procesos para localizar a su dueño, ese equipaje puede terminar en un lugar muy particular.

Unclaimed Baggage, ubicado en Scottsboro, Alabama, se ha convertido en el único comercio autorizado que compra y vende el equipaje no reclamado de los aeropuertos en Estados Unidos, un negocio que lleva más de medio siglo encontrando tesoros donde otros sólo ven objetos olvidados.

¿Qué es Unclaimed Baggage?

En un mercado dominado por grandes cadenas comerciales, Unclaimed Baggage hizo exactamente lo contrario: apostó por un modelo que prácticamente nadie más podía replicar.

La empresa compra a las aerolíneas y otras compañías de transporte las maletas que permanecen sin reclamar después de que concluyen todos los procedimientos oficiales de búsqueda y devolución. Sólo entonces comienza una segunda historia para miles de artículos.

Quienes visitan la tienda pueden encontrar desde ropa de diseñador, computadoras, teléfonos celulares, cámaras, relojes y joyas, hasta objetos de colección e incluso piezas inesperadas que aparecen dentro de las maletas. Esa mezcla de incertidumbre y oportunidad es, probablemente, parte del encanto que ha convertido al establecimiento en un destino para compradores de todo el país.

¿Cómo nació el negocio de las maletas perdidas en Estados Unidos?

La historia parece sacada de un libro para emprendedores.

Todo comenzó con una camioneta prestada y un préstamo de apenas 300 dólares. Cinco décadas después, el proyecto evolucionó hasta convertirse en un negocio reconocido a nivel nacional.

Bryan Owens, propietario y director ejecutivo de Unclaimed Baggage, considera que uno de los mayores desafíos llegó cuando la empresa decidió vender por internet. Según ha explicado, muchos clientes pedían una tienda en línea, pero existía un problema evidente: cada producto es único y no hay inventarios repetidos.

La empresa finalmente lanzó su plataforma de comercio electrónico en 2020, durante la celebración de su 50 aniversario. Owens recuerda que, apenas el sitio comenzó a funcionar, los pedidos llegaron desde distintos estados del país. Hoy, las ventas digitales generan un volumen similar al de la emblemática tienda física en Alabama.

¿Qué descuentos ofrece Unclaimed Baggage durante sus ventas especiales?

Además de su inventario permanente, Unclaimed Baggage organiza promociones que atraen a miles de personas en busca de ofertas difíciles de igualar.

Entre las promociones más populares destacan:

Zapatos desde $5 dólares en la carpa de ofertas

dólares en la carpa de ofertas 25% de descuento en todo el equipaje

50% de descuento en artículos seleccionados en liquidación

Paquetes sorpresa Mega disponibles por tiempo limitado

La tienda se encuentra en 509 West Willow Street, Scottsboro, Alabama, una ciudad ubicada aproximadamente a una hora de Chattanooga, Tennessee, lo que ha convertido al establecimiento en una parada frecuente para viajeros y aficionados a las compras de oportunidad.

¿Cuál es el secreto detrás del éxito de Unclaimed Baggage?

Bryan Owens suele insistir en que el crecimiento acelerado nunca fue el objetivo principal. Su consejo para quienes desean emprender es apostar por un crecimiento sostenible, asumir riesgos calculados y tomar decisiones pensando en el largo plazo.

Hay otra idea que repite constantemente y quizá explique por qué el negocio sigue vigente más de 50 años después: las relaciones importan tanto como las ventas. Cuidar al equipo, mantener la confianza de los clientes y fortalecer los vínculos con los socios comerciales, afirma, ha sido la mejor inversión de la empresa.

Esa filosofía también explica por qué Unclaimed Baggage, el único lugar autorizado que compra y vende el equipaje no reclamado de los aeropuertos en Estados Unidos, sigue despertando curiosidad.

Cada maleta que llega representa una historia inconclusa. Para su antiguo dueño probablemente fue una pérdida. Para otro comprador, puede convertirse en un hallazgo inesperado a un precio muy por debajo del mercado. Ese contraste es, quizá, lo que mantiene vivo el atractivo de un negocio que difícilmente se parece a cualquier otro en Estados Unidos.

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