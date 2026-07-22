Qué es el código 99999 en las licencias de California y qué significa para los conductores

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El código 99999 ha generado preocupación entre algunos conductores inmigrantes en California, especialmente entre quienes obtuvieron una licencia de conducir bajo programas que permiten manejar legalmente sin demostrar presencia migratoria autorizada.

Se trata del marcador “99999”, que aparece relacionado con los registros utilizados para identificar a personas que no cuentan con un número de Seguro Social válido dentro de ciertos sistemas de información.

La preocupación aumentó después de reportes sobre cambios en el intercambio de datos de conductores entre estados y organizaciones vinculadas a registros de licencias. Sin embargo, autoridades y expertos advierten que el código por sí solo no representa una orden de detención, una denuncia migratoria ni una señal automática de incumplimiento legal.

¿Qué significa el código 99999 en los registros de conductores?

El marcador 99999 funciona como un valor de sustitución cuando una persona no tiene un número de Seguro Social que pueda ser incorporado al sistema correspondiente.

Según reportes del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), algunos sistemas permiten utilizar este número como marcador cuando un conductor no proporciona los últimos cinco dígitos de un Seguro Social.

Esto es relevante para algunos inmigrantes porque California permite que residentes que no pueden demostrar presencia migratoria autorizada obtengan una licencia de conducir bajo la Ley AB 60, aprobada en 2013.

Esa normativa creó una vía para que ciertos residentes puedan manejar legalmente en el estado, independientemente de su estatus migratorio.

Por esta razón, algunos conductores han asociado el código con la información migratoria, aunque el marcador no funciona como una clasificación oficial de “indocumentado” ni como un código de aplicación migratoria.

¿Por qué preocupa a algunos conductores inmigrantes?

La preocupación surge principalmente por el temor a que la información del DMV pueda ser utilizada para identificar a personas sin estatus migratorio regular.

Durante más de una década, California permitió que personas sin autorización federal para permanecer en Estados Unidos solicitaran licencias de conducir mediante AB 60. La ley fue creada con el argumento de mejorar la seguridad vial al permitir que más conductores estuvieran capacitados, evaluados y asegurados.

Algunos defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado preocupación ante cualquier mecanismo que pueda facilitar la identificación de personas por su situación migratoria.

Sin embargo, la existencia del código 99999 no significa que una persona sea buscada por inmigración ni que ICE tenga acceso automático a un expediente migratorio por ese dato.

¿Tener una licencia AB 60 significa estar en riesgo durante un control?

No. Una licencia AB 60 permite conducir legalmente en California, aunque tiene diferencias frente a una licencia REAL ID y no funciona como documento de identificación federal.

El DMV establece que California ofrece licencias de conducir para residentes que cumplen los requisitos estatales, incluyendo las credenciales AB 60 para personas que no pueden demostrar presencia legal bajo los estándares federales.

Durante un control de tránsito, los conductores deben cumplir con las normas aplicables a cualquier persona que maneja en el estado. La licencia por sí misma no implica una violación migratoria.

¿Qué información puede aparecer en los registros del DMV?

Los registros del Departamento de Vehículos Motorizados de California contienen información relacionada con la licencia y el historial de conducción.

Entre los datos asociados pueden encontrarse:

Información de identificación del conductor

Historial de infracciones

Suspensiones o restricciones de la licencia

Datos administrativos relacionados con la emisión del permiso

El DMV mantiene procesos diferenciados según el tipo de licencia y los documentos presentados por cada solicitante.

¿Qué deben hacer los conductores si tienen dudas sobre su licencia?

Si una persona encuentra información que no reconoce en sus registros o tiene dudas sobre su licencia, puede:

Revisar sus documentos oficiales emitidos por el DMV

Solicitar información directamente a la agencia estatal

Consultar con una organización de apoyo migratorio o un abogado especializado si existe un caso migratorio pendiente

También es importante evitar compartir información personal en redes sociales basándose únicamente en rumores o publicaciones sin respaldo oficial.

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