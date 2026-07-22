Huracanes en Florida: quiénes pueden recibir un reembolso de hasta 500 dólares

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En Florida puedes recibir un reembolso por huracanes. Foto Leonardo.ai.

Prepararse para la temporada de huracanes nunca ha sido barato. Ahora, Florida quiere aliviar parte de ese costo con un nuevo beneficio que permitirá recuperar hasta 500 dólares a quienes inviertan en hacer sus viviendas más seguras frente a tormentas y vientos extremos.

La medida forma parte de la ley HB 7031E, promulgada por el gobernador Ron DeSantis y vigente desde el 1 de julio de 2026. El programa no entrega dinero por adelantado, sino que devuelve el impuesto sobre las ventas (sales tax) pagado al comprar e instalar determinados productos certificados para proteger las viviendas.

¿Cómo funciona el programa?

Hay un detalle que suele generar confusión. No se trata de un subsidio para comprar materiales, sino de un reembolso del impuesto estatal sobre las ventas que ya pagó el propietario.

La legislación establece que cada vivienda elegible podrá recuperar hasta 500 dólares, siempre que cumpla con los requisitos previstos por la norma.

Los puntos principales son:

Beneficio máximo: hasta 500 dólares por vivienda

hasta por vivienda Entrada en vigor: 1 de julio de 2026

Vigencia del programa: hasta el 30 de junio de 2030, salvo que la Legislatura decida extenderlo

En un estado donde cada temporada de huracanes deja nuevas lecciones, cualquier incentivo para fortalecer una vivienda puede marcar una diferencia. No elimina el costo de las remodelaciones, pero sí reduce parte de la factura.

¿Quiénes pueden recibir el reembolso?

No todas las propiedades califican para el beneficio.

De acuerdo con la HB 7031E, la vivienda debe cumplir las siguientes condiciones:

Contar con la Homestead Exemption

Ser una vivienda construida de forma permanente (site-built dwelling)

Tener un valor justo (just value) igual o inferior a 700 mil dólares

No ser una casa móvil, vivienda manufacturada ni remolque

Además, cada propietario sólo podrá solicitar el beneficio para una vivienda elegible.

¿Qué mejoras están cubiertas?

El reembolso está reservado para productos diseñados específicamente para reducir los daños provocados por huracanes.

Entre ellos se encuentran:

Ventanas resistentes a impactos

Puertas resistentes a impactos

Puertas de garaje reforzadas contra impactos

La ley también exige que estos productos cumplan con estándares técnicos reconocidos, como normas ASTM, AAMA o las especificaciones del Florida Building Code, para garantizar que realmente ofrecen protección frente a vientos intensos y objetos proyectados durante una tormenta.

¿Cómo solicitarlo?

Las solicitudes deberán presentarse ante el Florida Department of Revenue, utilizando el formulario oficial que habilite la agencia.

El propietario tendrá que entregar documentación como:

Nombre y dirección del solicitante

Dirección de la vivienda elegible

Declaración jurada indicando el costo de los productos y el impuesto pagado

indicando el costo de los productos y el impuesto pagado Recibos de compra, donde se demuestre el pago del sales tax

También será necesario declarar bajo juramento que los materiales fueron instalados en la propiedad que cumple con los requisitos establecidos por la ley.

¿Cuáles son las fechas para obtener el beneficio?

La legislación fija un calendario específico que conviene tener presente:

Compras elegibles: del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2029

del Solicitud del reembolso: del 1 de julio de 2026 al 30 de septiembre de 2029

del Revisión del expediente: hasta 30 días hábiles

hasta Pago del reembolso, una vez aprobado: hasta 30 días hábiles adicionales

En Florida, donde los huracanes forman parte de la realidad año tras año, reforzar una vivienda dejó de ser solo una recomendación de prevención. Con este incentivo fiscal, el estado intenta que más propietarios den ese paso antes de que llegue la próxima gran tormenta. Puede que 500 dólares no cubran toda la inversión, pero sí representan un apoyo concreto para quienes buscan proteger su patrimonio y reducir el impacto económico de un desastre natural.

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