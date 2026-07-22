Marco Rubio sobre Venezuela: “El 1 de agosto inicia la transición”

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Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., habló esta semana sobre la situación política en Venezuela y confirmó que el próximo 1 de agosto se establecerán las primeras reuniones de un proceso de diálogo, el cual forma parte de una etapa llamada “transición”.

Asimismo, aseguró que tanto él como el Gobierno de los Estados Unidos tendrán una participación “muy activa” en este proceso.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre Venezuela y el 1 de agosto?

Durante un encuentro con medios de prensa en Washington, el secretario de Estado explicó que este nuevo proceso consiste en unas conversaciones entre representantes del Gobierno venezolano y los diputados que formaron parte de la Asamblea Nacional elegida en 2015.

“La semana pasada hubo buenas noticias: un grupo que representa a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015 se reunió con el gobierno y han acordado establecer un formato y un foro no sólo para las conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela”, dijo.

El objetivo, según Rubio, es crear una hoja de ruta que permita avanzar en la reconciliación nacional, fortalecer las instituciones democráticas y establecer las condiciones para que Venezuela entre en una nueva etapa política.

Secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos estará muy involucrado en el nuevo diálogo en Venezuela para la transición



"El grupo al que reconocimos como el gobierno legítimo de Venezuela se reunió con el gobierno interino y ha acordado establecer un formato y… pic.twitter.com/FgLBDDL0mZ — Jessica Vallenilla (@la_katuar) July 20, 2026

Los diálogos se producirán siete meses después de la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en un operativo militar que duró 47 segundos. Tras los hechos, Marco Rubio se refirió al futuro del país caribeño en tres fases: “estabilidad”, “recuperación” y “transición”.

Asimismo, el presidente Donald Trump aseguró a principios de año que “gobernará” Venezuela hasta que efectivamente se produzca una transición pacífica.

La presidenta de la comisión que representa a ese Parlamento de 2015 es Dinorah Figuera. Según reseña el portal El Colombiano, la diputada manifestó su completa disposición para avanzar en la agenda política que respalda la Casa Blanca.

Ayuda de EE. UU. a Venezuela por los terremotos supera los 180 millones de dólares

En la misma conversación con la prensa, Marco Rubio precisó que la ayuda humanitaria para Venezuela ya supera los 180 millones de dólares.

El pasado 24 de junio, la zona norte-centro del país fue devastada por un doble terremoto, afectando especialmente al estado de La Guaira. En el reporte más reciente, autoridades venezolanas informaron que se han contabilizado 5 mil 346 fallecidos.

Marco Rubio aseguró que la ayuda económica para Venezuela no ha terminado, sino que continuará aumentando. Asimismo, afirmó que EE. UU. trabaja para que el país suramericano tenga acceso a “mecanismos internacionales de financiamiento” que permitan la reconstrucción de La Guaira.