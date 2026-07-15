Veían el Mundial 2026 gratis y sus datos estaban en riesgo: incautan casi 400 sitios web

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Foto generada con Gemini

El Mundial 2026 define este miércoles a su segundo finalista, en un partido que aumenta nuevamente el interés por seguir el torneo en vivo.

Inglaterra y Argentina disputan la segunda semifinal, y el ganador enfrentará a España en la final del próximo domingo 19 de julio.

En medio de esta expectativa, las autoridades estadounidenses mantienen una ofensiva contra las plataformas que ofrecen transmisiones ilegales de los partidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de casi 400 dominios utilizados para transmitir encuentros del Mundial 2026 sin autorización.

La medida busca frenar la distribución ilegal de contenido, pero también coincide con una creciente alerta de seguridad para quienes buscan partidos gratuitos en internet.

Estados Unidos incautó casi 400 sitios que transmitían el Mundial gratis

El Departamento de Justicia informó que los dominios incautados ofrecían transmisiones en tiempo real de partidos protegidos por derechos de autor.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional confirmaron que los sitios transmitían partidos activamente sin contar con autorización.

La identificación de los dominios contó con asistencia de la FIFA y con información proporcionada por distintas organizaciones y empresas de medios.

Las autoridades señalaron que estas páginas aprovechaban la enorme audiencia del Mundial para obtener beneficios mediante transmisiones no autorizadas.

The US government took down 400 websites streaming the World Cup for free and called the operation "Offsides"



> Feds hit servers in Peru, Bulgaria, Croatia, Romania, Poland and Colombia all on the same day



> Every single one was streaming live World Cup matches for free with no… pic.twitter.com/h3jUmJrrcG — Comet (@cometwtf) July 13, 2026

¿Por qué ver el Mundial 2026 gratis puede poner tus datos en riesgo?

No todos los sitios que prometen transmisiones gratuitas buscan únicamente atraer espectadores.

Algunas páginas falsas pueden utilizar el interés por los partidos para conseguir información personal o financiera de los usuarios.

El FBI también ha advertido sobre páginas que imitan sitios relacionados con la FIFA.

Estas plataformas pueden copiar logotipos, diseños y nombres similares para hacer creer al usuario que está entrando en una página legítima.

El objetivo puede ser obtener datos como:

Nombre y dirección del usuario

Número de teléfono y correo electrónico

Información personal de identificación

Datos bancarios o de pago

Una vez obtenida, la información puede ser utilizada para cometer fraudes o crear cuentas a nombre de la víctima.

¿Cómo identificar sitios falsos relacionados con el Mundial en Estados Unidos?

Los ciberdelincuentes pueden crear dominios con pequeñas variaciones en el nombre de una organización conocida.

Esto puede incluir una letra adicional, errores ortográficos o terminaciones diferentes a las utilizadas por la página legítima.

El FBI ha explicado que esta técnica busca aprovechar errores de los usuarios al escribir o identificar una dirección web.

También es importante desconfiar de páginas que soliciten datos personales sin una razón clara para permitir el acceso a una transmisión.

Por todos estos riesgos a la seguridad, las autoridades exigen a los usuarios no acceder a ningún sitio web que transmita el Mundial 2026 de forma ilegal.

La alerta aumenta antes de la final del Mundial 2026

La preocupación cobra mayor importancia durante la fase final del torneo.

Este miércoles, Inglaterra y Argentina disputan el último boleto disponible para la final de la Copa del Mundo.

El ganador se enfrentará a España, que ya aseguró su clasificación tras superar a Francia.

La final está programada para el domingo 19 de julio y se espera una audiencia mundial de millones de espectadores.

El enorme interés también puede aumentar la aparición de páginas engañosas que intentan aprovechar la búsqueda de transmisiones gratuitas.

Por eso, las autoridades insisten en verificar los sitios antes de introducir información o realizar cualquier pago.

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