“Será Viral”: 50 años de cárcel para quien arrastró y mató a motociclista

Un motociclista murió tras ser arrastrado por más de 900 metros por un vehículo en calles de la Ciudad de México. La víctima fue identificada como Roberto Hernández, de 52 años, quien había acudido por su pareja en la alcaldía Iztapalapa.

El abogado Rodrigo Guerra Wong explicó en “Será Viral”, que un accidente de tránsito puede tipificarse como culposo cuando no existe intención de dañar; sin embargo, por la fuga, por no brindar auxilio y por el hecho de arrastrar a la víctima, el caso podría considerarse un delito doloso, incluso como homicidio doloso eventual. También indicó que, si se hubiera permanecido en el lugar y se atendía el hecho con el seguro, el escenario legal sería distinto.

Según su explicación, un homicidio culposo podría alcanzar una pena máxima de 10 años y permitir salidas como acuerdos o suspensiones del proceso. En cambio, al tratarse de un homicidio doloso, la pena podría ubicarse entre 20 y 50 años, además de perder beneficios procesales. Sobre una posible entrega voluntaria, señaló que podría ayudar a obtener beneficios procesales, pero no eliminaría la conducta ya cometida.

Qué se ve en los videos y qué falló, según seguridad vial

El consultor Miguel Guzmán Negrete dijo que el primer impacto parece un “choque típico de ciudad”, y que este tipo de incidentes suele resolverse con una llamada al seguro. Añadió que lo que vino después “agravó todo” y se salió de la lógica vial.

Sobre el contexto, afirmó que en México falta un sistema que dé certeza de que quien conduce tiene conocimientos, habilidades y condiciones físicas y psicológicas adecuadas, además de supervisión con tecnología. Señaló como buena práctica renovar licencias con filtros periódicos.

Recomendaciones si te ves en un percance vial

Tener el auto en regla: placas , tarjeta de circulación y seguro (obligatorio en CDMX).

, y (obligatorio en CDMX). No huir: quedarse en el sitio, pedir apoyo a autoridad y al seguro .

. Conducir con prudencia para evitar accidentes y no escalar conflictos.

El caso sigue bajo investigación y, las autoridades “le están pisando los talones” a la persona señalada como conductora.