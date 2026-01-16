“Será Viral”: Explota departamento en Coyoacán y dejan sin vivienda a todos los vecinos

GENERANDO AUDIO...

Una explosión por acumulación de gas en un departamento sacudió un edificio en la colonia Paseos de Taxqueña, en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, mientras los vecinos hacían sus actividades cotidianas. El momento quedó captado en video y, aunque fue aparatoso, se reportaron cinco personas lesionadas.

Tras el estallido, todos los habitantes del edificio tuvieron que irse a un albergue, ya que sus departamentos quedaron inhabitables. El golpe más duro lo enfrentan quienes no cuentan con seguro para este tipo de daños, en medio de un proceso que anticipa un “largo peregrinar” para recuperar vivienda y patrimonio.

El ingeniero Fausto Lugo García, consultor en seguridad y ex titular de Protección Civil en la Ciudad de México, explicó para “Será Viral” que este tipo de incidentes ocurre con cierta regularidad por el uso de gas LP o gas natural en espacios cerrados con poca ventilación. Señaló que una fuga silenciosa puede acumularse por horas hasta encontrar una flama o punto de ignición y detonar la explosión. Para prevenir, recomendó revisar cada semestre las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas, además de hacer inspecciones tras un sismo, ya que pueden presentarse fisuras en tuberías.

Lugo García aclaró que la revisión no es responsabilidad directa de la autoridad, sino del particular, aunque se puede solicitar apoyo al Heroico Cuerpo de Bomberos o al proveedor de gas para verificaciones.

Por su parte, el actuario Carlos Jiménez, director de Seguros, Daños y Autos en la AMIS, indicó que el seguro de casa habitación es el que protege ante eventos como explosiones, cortocircuitos o incendios. Explicó que incluso si se renta un departamento, el inquilino puede asegurar sus contenidos (muebles y pertenencias), y el propietario puede asegurar el inmueble. También subrayó la importancia de la responsabilidad civil para cubrir daños a terceros.

Jiménez añadió que en México alrededor del 23% de las casas tiene seguro, pero solo 6% se contrata de forma voluntaria. Ambos coincidieron en que prevención y seguro no compiten: se complementan.

