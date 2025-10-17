“Será Viral”: Inundaciones y ríos desbordados exhiben crisis de Protección Civil en México

GENERANDO AUDIO...

Tras las intensas lluvias que dejaron 66 muertos, 75 desaparecidos y más de 300 mil casas dañadas en México, especialistas en Protección Civil e infraestructura señalaron graves fallas en la respuesta de las autoridades. El ingeniero Fausto Lugo García, consultor en Seguridad y Protección Civil, y el doctor Edmundo Gamas Buentello, experto en infraestructura y bienes raíces, coincidieron en que el país enfrenta una crisis de planeación y prevención que costó vidas humanas.

Faltó prevención y planeación, advierten expertos en Protección Civil

Durante el programa Será Viral, el ingeniero Fausto Lugo García, extitular de Protección Civil en la Ciudad de México, explicó que aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió con días de anticipación sobre las lluvias, no se activaron correctamente los protocolos de evacuación. Lugo señaló que “las alertas tempranas solo funcionan si la comunidad sabe qué hacer”, y lamentó que en estados como Veracruz, Puebla e Hidalgo la población no recibiera la información necesaria para resguardarse.

Agregó que el sistema de gestión de riesgos debe incluir simulacros, estudios de cuencas y rutas de evacuación actualizadas.

“Lo material se recupera, pero las vidas no. Si los organismos locales de protección civil hubieran trabajado con escenarios reales, muchas personas seguirían con vida”, afirmó. [TE PUEDE INTERESAR: Montañas de lodo; así luce la colonia Gaviotas en Poza Rica]

Por su parte, el doctor Edmundo Gamas Buentello advirtió que la falta de infraestructura adecuada y la improvisación de las autoridades agravan los efectos de los fenómenos naturales.

“Tenemos zonas donde se sigue construyendo en áreas de alto riesgo, sin planeación ni obras que contengan las inundaciones”, explicó.

Gamas señaló que la desaparición de programas como el Fonden y la pérdida de expertos en gestión de emergencias han dejado al país vulnerable.

“Centralizar los recursos sin reglas claras y sin especialistas es un error. Hoy no hay capacidad técnica ni estructura para responder con rapidez”, subrayó. Ambos especialistas coincidieron en que México necesita reconstruir su sistema nacional de Protección Civil con base en la ciencia, la prevención y la educación comunitaria. Lugo propuso realizar simulacros y planes locales de emergencia en cada municipio, mientras que Gamas enfatizó la necesidad de reinstalar organismos técnicos que diseñen proyectos de largo plazo.

“El país no puede seguir improvisando. Se deben reactivar los mecanismos que antes salvaban vidas y crear programas que trasciendan los sexenios”, concluyeron los expertos.