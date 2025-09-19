“Será Viral”: Socavones ponen en alerta a la CDMX

GENERANDO AUDIO...

La Ciudad de México vive una racha de socavones que ya encendió alertas. El más reciente caso fue el del camión de refrescos “devorado” en Iztapalapa, mientras en San Juan de Aragón casi se hunde un camión de basura. En este episodio de “Será Viral” participaron el doctor Sergio Rodríguez, investigador del Instituto de Geología de la UNAM, y David Bocanegra, licenciado en Geografía y perito en topografía de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Ambos explicaron, con lenguaje directo, qué provoca estos huecos y cómo evitarlos. Coincidieron en que hay factores naturales, geológicos y humanos, como la ruptura de drenajes, las fugas de agua y la sobrecarga por grandes construcciones en suelos blandos del antiguo lecho lacustre. “No es un fenómeno nuevo… se está agudizando”, advirtió Rodríguez. Bocanegra añadió: “Tenemos tecnología; falta una disposición real de las autoridades”.

El hecho principal: los socavones se multiplican en el oriente de la CDMX —Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza—, zonas asentadas sobre arcillas, limos y arenas. “Cuando colapsan drenajes… empiezan fugas que arrastran los finos y dejan oquedades”, explicó el doctor Sergio Rodríguez.

David Bocanegra puntualizó: “El suelo tiene una resistencia; si le metemos grandes cargas y hay erosión subterránea, el riesgo aumenta”. Según se dijo en la charla, en 2024 se registraron 130 y en 2025 van 153 casos en la capital, lo que confirma la tendencia al alza.

Causas y suelo lacustre: palabras clave — drenaje, fugas, subsidencia

Para contexto, Rodríguez detalló que la red de agua potable y alcantarillado es antigua y sufre por hundimientos diferenciales ligados a la sobreexplotación de acuíferos (subsidencia). “El agua subterránea fluye y también arrastra finos”, dijo. Cuando hay pérdida de presión en ductos, aparecen fisuras en calles y viviendas. Bocanegra subrayó que también pesan la deforestación y la urbanización sin control, que debilitan el subsuelo.

Tecnología y atlas de riesgo: SIG, georradar y drones

Sobre soluciones, los especialistas coincidieron en un atlas de riesgo dinámico y acciones preventivas. “Se pueden usar métodos geofísicos… resistividad eléctrica o georadar para ubicar inicios de socavones”, dijo Rodríguez. Bocanegra planteó Sistemas de Información Geográfica (SIG) bien georreferenciados y drones con cámaras térmicas o de humedad para patrullajes en alcaldías vulnerables. “Tecnología tenemos bastante; falta aplicarla con un plan a largo plazo”, remarcó.

Acción inmediata: hogares, reporte y mantenimiento

A escala domiciliaria, el llamado es claro. “Controlar fugas en casa, revisar cisternas y reportar de inmediato baja de presión”, recomendó el doctor Sergio Rodríguez. Bocanegra sumó una ruta práctica: “Hacer verificación visual de inmuebles; si hay grietas, llamar a Protección Civil”. Ambos insistieron en el mantenimiento de tuberías y drenaje como prioridad.

Participación destacada: Dr. Sergio Rodríguez y David Bocanegra

El doctor Sergio Rodríguez (UNAM) puso el foco en la falta de prevención: “No necesariamente tenemos que llegar a los socavones; el drenaje está colapsado”. David Bocanegra (FGJEM) pidió voluntad y seguimiento: “Que el proyecto no se tire cuando cambie la administración”. En una palabra, definieron la crisis como “falta de prevención” y “falta de empatía de las autoridades”.

Los expertos piden campañas de campo en Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza, con SIG, geofísica y drones, además de reemplazar tuberías con materiales elásticos donde sea posible. El mensaje final es puntual: prevenir antes de la próxima oquedad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]