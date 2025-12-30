“Será Viral”: Ya vienen los impuestos 2026, ¡haz cuentas!

GENERANDO AUDIO...

Con la llegada de 2026, además de los buenos deseos, también vienen ajustes que pueden pegarle al bolsillo: el IEPS en productos como bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas y cigarros, y cambios en el cálculo del ISR para personas físicas. En una charla con Jesús Guillermo Mendieta González, del Colegio de Contadores Públicos de México, y el especialista en finanzas personales Adrián Díaz, el mensaje fue claro: toca hacer cuentas desde ya.

En “Será Viral” esta ocasión se mencionaron otros incrementos que también se pueden sentir en el día a día, como el costo de entrada al Museo de Antropología y un nuevo pago relacionado con viajar al extranjero con hijos. La recomendación general fue anticiparse: presupuestar, revisar deudas y evitar que la “cuesta de enero” se extienda más meses.

Ajustes de impuestos 2026, IEPS y ISR: lo que cambia

El contador explicó que, como tal, no hubo un aumento generalizado de impuestos, salvo el IEPS enfocado en bebidas con alta fructosa o azucaradas, bebidas alcohólicas y cigarros, bajo el argumento de un beneficio para la salud. Sin embargo, señaló que ni la Secretaría de Salud ni la SHCP dijeron que ese ingreso extra vaya “etiquetado” específicamente para atender áreas vulnerables en materia de salud.

Sobre el ISR, Mendieta detalló que se ajustan las tablas para personas físicas, pero se mantienen las tasas (con tope de 35%). Lo que cambia son los límites inferiores y superiores de los rangos, lo que puede hacer que algunos contribuyentes terminen pagando más por ubicarse en un tramo distinto. En la conversación se mencionó que esto impactaría a millones: alrededor de 53 millones de asalariados y 32 millones de personas físicas, dentro de un padrón del SAT de aproximadamente 88 millones de contribuyentes, y que la autoridad estima una recaudación adicional cercana a 4.1 billones.

Adrián Díaz recomendó “arrastrar el lápiz”: armar presupuesto mensual y un calendario anual de pagos (renta, créditos, refrendo, colegiaturas) y considerar el “daño colateral” de compras de noviembre y diciembre. También sugirió reforzar una cultura fiscal: pedir factura, deducir y, si es necesario, acercarse a un contador público.

Salario Mínimo

Sobre el salario mínimo, el contador aclaró que el aumento de 13% aplica solo a esa base y no significa que todos deban recibir ese porcentaje; una mala interpretación podría presionar precios y alimentar aumentos en rubros como internet, telefonía o colegiaturas. Díaz cerró con un consejo práctico: evitar buscar nuevos créditos y observar el primer trimestre de 2026, considerando también el entorno económico y temas como negociaciones del T-MEC.

