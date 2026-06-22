EE.UU. suspende sanciones al petróleo iraní hasta agosto tras acuerdo clave para frenar guerra en Oriente Medio

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Petróleo. Foto: Getty Images

Estados Unidos (EE.UU.) anunció este lunes la suspensión temporal de las sanciones al petróleo de Irán durante dos meses, como parte de una nueva fase de negociaciones iniciada en Suiza para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, mientras Washington aseguró que Teherán aceptó nuevamente el regreso de inspectores nucleares de la ONU.

De acuerdo con una licencia publicada por el United States Department of the Treasury, todas las transacciones relacionadas con la producción, venta y transporte de hidrocarburos de origen iraní que anteriormente estaban prohibidas quedaron autorizadas hasta el próximo 21 de agosto a las 00:01 horas, tiempo de Washington.

Tras el anuncio, el precio del petróleo Brent del mar del Norte cayó de manera inmediata y pasó de cotizar cerca de 80 dólares por barril a 77.6 dólares, luego de que semanas atrás alcanzara un pico de 126 dólares impulsado por la escalada bélica.

Irán y EE.UU. negocian

La medida llega después de que la semana pasada ambos países firmaran un memorando de entendimiento que abrió formalmente el camino para negociaciones, luego de casi 40 días de ataques y semanas marcadas por un alto al fuego violado constantemente.

La nueva ronda de diálogo comenzó el domingo en Suiza y busca alcanzar, en un plazo inicial de 60 días prorrogable, un acuerdo definitivo sobre temas clave como el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales impuestas contra Teherán.

Durante las conversaciones, el vicepresidente estadounidense JD Vance aseguró que ambas partes lograron avances significativos y afirmó que se establecieron bases sólidas para alcanzar un acuerdo final.

Entre los avances mencionados por Washington destaca que Irán habría aceptado permitir nuevamente el regreso de inspectores del International Atomic Energy Agency, lo que fue calificado por Vance como un paso importante hacia una desnuclearización permanente.

Sin embargo, Teherán no confirmó esta versión. El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, aseguró que apenas existió una breve discusión sobre el tema nuclear y que todavía no se han abordado detalles concretos.

El acuerdo también contempla un cese de hostilidades en varios frentes, incluido Líbano, aunque líderes israelíes expresaron su desacuerdo y mantienen su decisión de continuar con presencia militar en el sur libanés.

Pakistán y Catar, países que participaron como mediadores, informaron que ambas naciones ya definieron una hoja de ruta para alcanzar un pacto final en un periodo de 60 días y crearon mecanismos para mantener abiertas las líneas de comunicación, especialmente para evitar nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz.

Durante las primeras semanas del conflicto, Irán cerró esa ruta marítima estratégica por donde circulaba cerca del 20% de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial, provocando fuertes impactos económicos globales.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, aseguró que el acuerdo permitirá levantar el bloqueo económico, reactivar exportaciones petroleras, liberar activos congelados e iniciar un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán.

Pese a ello, JD Vance advirtió que Estados Unidos vigilará que el descongelamiento de activos no termine financiando actividades terroristas.

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