Abuela de 38 años causa revuelo por su parecido con su hija de 20: “Parecen gemelas”

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Foto: Getty

Una mujer de 38 años, originaria de California, se ha vuelto viral en redes sociales debido a que, a pesar de ser abuela, guarda un gran parecido con su hija de 20 años, lo que ha llevado a usuarios a asegurar que parecen “gemelas”.

Se trata de Brittany Desborough, quien además ya es abuela, luego de que su hija Makenzie tuviera un hijo. La historia llamó la atención en redes, donde incluso fue apodada como la “abuela más atractiva del mundo”.

De acuerdo con el Daily Mail, Desborough tuvo a su hija cuando tenía 17 años, lo que contribuye a la cercanía de edades entre ambas.

Actualmente, su familia está conformada por tres generaciones: abuela, madre e hijo.

La similitud física entre Brittany y Makenzie ha generado sorpresa entre usuarios y conocidos.

“Mucha gente nos confundía con hermanas o gemelas, y se quedaban desconcertados cuando les decía que en realidad éramos madre e hija”, declaró Desborough al medio británico.

Además de su hija y su nieto, la mujer tiene otros hijos con su esposo, de 39 años. Otro dato curioso, es que su nieto y su hijo menor tienen menos de un año de diferencia de edad.

Sobre su apariencia, el medio señaló que Brittany mantiene una rutina de cuidado de la piel que incluye productos como limpiadores, ácido glicólico, niacinamida, zinc, hidratantes en gel, aceite de escualeno y vaselina.

Las imágenes de la familia, compartidas en redes sociales, han acumulado miles de reacciones, especialmente por la cercanía generacional y el parecido entre madre e hija.

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