Concursante de Miss Grand Thailand pierde la dentadura en vivo y el video se vuelve viral

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Concurante de Miss Grand Thailand pierde la dentadura. Foto: Getty / Ilustrativa

El certamen Miss Grand Thailand tuvo un momento que se viralizó en redes sociales, luego de que la concursante Kamolwan Chanago sufriera un percance con sus carillas dentales en plena presentación frente al jurado.

De acuerdo con el diario inglés The Sun, el incidente ocurrió durante una de las etapas preliminares del concurso, que forman parte del proceso previo a la gran final.

En estas rondas, las participantes realizan presentaciones individuales donde deben demostrar seguridad, presencia escénica y habilidades de comunicación, aspectos clave dentro de este tipo de competencias.

El momento quedó captado en video y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde acumuló miles de reproducciones y reacciones por parte de los usuarios.

Durante su presentación la concursante tuvo un problema con sus carillas dentales, las cuales se desprendieron parcialmente mientras hablaba frente al público.

Kamolwan se mostró visiblemente sorprendida por unos segundos y actuó con rapidez para cubrirse la boca, acomodar las carillas y continuar con su presentación sin abandonar el escenario y continuar desfilando con una sonrisa ante lo sucedido.

Esta reacción le permitió retomar el control del momento y seguir con su intervención, lo que fue destacado por usuarios en redes sociales que han visto el clip.

Se vuelve viral en redes sociales

Tras difundirse el video, las reacciones no se hicieron esperar, el clip comenzó a compartirse ampliamente, generando comentarios tanto de sorpresa como de humor, pero otros usuarios también resaltaron la capacidad de la concursante para manejar la situación bajo presión y seguir con su presentación.

La viralización del video también provocó que el momento trascendiera más allá del público habitual del certamen, alcanzando audiencias internacionales que normalmente no siguen este tipo de concursos.

¿Qué es el Miss Grand Thailand?

El concurso Miss Grand Thailand es uno de los certámenes de belleza más relevantes en Tailandia. Forma parte del sistema que selecciona a la representante del país para competir en el escenario internacional en Miss Grand International.

Cada edición reúne a participantes de distintas provincias, quienes compiten en varias etapas que incluyen entrevistas, pasarelas y presentaciones en vivo. Estas fases preliminares son fundamentales, ya que permiten evaluar el desempeño integral de las concursantes antes de la final.

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