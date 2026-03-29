Gato viaja como “sombrero” en aeropuerto de Estados Unidos; conoce su historia

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Aprende más de tu gato. Foto: Pexels

En redes sociales se viralizó un gato que viajaba en la cabeza de una persona, como si fuera un sombrero, dentro de un aeropuerto de Estados Unidos. Tras esto, se esconde una historia fascinante.

Durante este 28 de marzo, circuló un video un sujeto caminaba con un “michi” en la cabeza, quien se quedaba quieto como si fuera un sombrero.

En TikTok, varios usuarios aseguraron que el tutor usaba al gato como sombrero para esconderlo y pasar los filtros de revisión del aeropuerto.

¿Quién es el hombre que llevaba a su gato al aeropuerto?

Contrario a lo que parece, el video es real. La escena sucedió en el aeropuerto de Atlanta, en Estados Unidos. La persona con el gato -que en realidad es gata- es Jeremy Smith, un hombre conocido como “Beltline Cat Guy” (el tipo del gato en el Beltline) en dicho estado.

Jeremy Smith suele caminar por las calles o viajar con Whisker, su gata, llevándola encima de su cabeza, por lo que suele parecer un sombrero grande.

La mínima está acostumbrada a quedarse quieta durante los traslados, siendo una especie de mini celebridad en Atlanta, igual que Jeremy Smith.

La historia detrás de Jeremy Smith y Whisker

Su historia se dio a conocer por primera vez en 2020 por un reportaje de Atlanta Magazine. Siendo sordomudo, Jeremy Smith escribió en la revista que conoció a Whisker ocurrió un año antes. En Piedmont Park, Atlanta, vio a la gatita subir al hombro de una persona en situación de calle, quien comunicó a Jeremy que la estaba cuidando.

Posteriormente, dicho sujeto tocó su hombro en el parque, mostrándole un texto que decía: “Te vendo el gato por 100 dólares”.

“Fui a Wells Fargo, saqué el dinero del cajero automático y la llevé a casa. Él estaba feliz y yo también. Era tan bonita, tan pequeñita en ese momento. Debía tener unos tres meses”, relató Jeremy.

Tras unos meses, decidió rodar una bicicleta con la “michi” en su hombro. “Al principio Whisker tenía miedo. Mi objetivo era entrenarla para que se quedara en mi hombro; me tomó unas dos semanas.”

Con los años, la gatita se acostumbró a viajar en su hombro o cabeza en Estados Unidos. “Ya no se mueve hacia arriba y hacia abajo”.

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