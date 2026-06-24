Adolescente cae 15 metros en atracción de Disneyland tras salir del vehículo

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Foto: AFP/Ilustrativa

Un adolescente de 13 años fue trasladado a un hospital tras salir del vehículo de la atracción Tiana’s Bayou Adventure y caer por el descenso final de aproximadamente 15 metros en el parque de atracciones Disneyland, en California.

El incidente ocurrió la tarde del domingo alrededor de las 18:00 horas, cuando el menor abandonó el asiento antes de concluir el recorrido de la atracción, anteriormente conocida como Splash Mountain.

BREAKING 🚨🚨#Anaheim / #California



Chilling New Video shows a young child falling out of the ride on Tiana’s Bayou Adventure and down the old Splash Mountain Ride at Disneyland. The boy was taken to a hospital in unknown condition. Ride has reopened pic.twitter.com/sEB8J5clj7 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) June 23, 2026

De acuerdo con autoridades del parque, un empleado detuvo inmediatamente el funcionamiento del juego mecánico tras detectar la situación.

El menor recibió atención médica y fue llevado a un hospital local como medida preventiva. Posteriormente fue dado de alta luego de que se confirmara que únicamente presentaba lesiones menores.

Testigos que compartieron versiones en redes sociales señalaron que el adolescente habría caído, resbalado o descendido por la pendiente final de la atracción antes de que el recorrido fuera interrumpido.

HORRIFYING:



Footage captures moment 13yo kid FLIES OFF Disneyland water-fall ride — PLUNGING 50 FEET to the very BOTTOM pic.twitter.com/4qP0j2oa12 — RT (@RT_com) June 24, 2026

Algunos visitantes relataron que personal de seguridad y equipos médicos acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia. La atracción permaneció cerrada durante el resto del día mientras se realizaban revisiones.

Posteriormente, la Unidad de Juegos Mecánicos y Tranvías de la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California realizó una inspección y determinó que no existieron fallas operativas en la atracción. Tiana’s Bayou Adventure reanudó operaciones al día siguiente.

La atracción fue inaugurada en 2024 como reemplazo de Splash Mountain y opera como un recorrido acuático sin barras de seguridad ni cinturones individuales.

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