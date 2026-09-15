“¡Viva la Rosa de Guadalupe!”: niño se confunde en plena representación del Grito de Independencia; video

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¡Viva la Rosa de Guadalupe! Surge confusión en pleno Grito. Foto: Cuartoscuro

Durante la representación del Grito de Independencia en una escuela de Chiapas, un niño protagonizó un divertido momento al confundirse mientras mencionaba una de las frases tradicionales de la celebración.

En la ceremonia, el menor debía exclamar “¡Viva la Virgen de Guadalupe!”, pero se equivocó y gritó: “¡Viva la Rosa de Guadalupe!”.

La confusión del niño protagoniza divertido momento

La confusión del menor provocó risas entre los presentes y posteriormente entre usuarios de redes sociales, pues el niño repitió en varias ocasiones la frase “¡Viva la Rosa de Guadalupe!”.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde algunos internautas señalaron con humor la ocurrencia del menor. Incluso, hubo quienes comentaron que inicialmente no habían notado el error, hasta que el niño volvió a repetir la frase durante la representación.

La expresión hizo referencia al popular programa de televisión “La Rosa de Guadalupe”, en lugar de la tradicional frase “¡Viva la Virgen de Guadalupe!”, utilizada durante las celebraciones del Grito de Independencia.

Aunque el pequeño rápidamente se dio cuenta de su error, el momento quedó como una de las escenas más comentadas de la representación escolar y generó diversas reacciones entre los internautas.

El video acumuló comentarios y reacciones de usuarios que tomaron con humor la confusión del menor durante la celebración de las Fiestas Patrias.