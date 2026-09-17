Escolta de policías en Tamazula pierde el paso durante ceremonia del Grito

GENERANDO AUDIO...

Tomaron direcciones diferentes al momento de realizar un giro FOTO: ilustrativa

Un grupo de policías municipales de Tamazula, Jalisco, llamó la atención durante los festejos patrios del 15 de septiembre de 2026, luego de perder la coordinación mientras participaba en los honores a la Bandera previos al Grito de Independencia. El momento quedó grabado y comenzó a circular en redes sociales.

Los elementos formaban parte de la escolta de la Bandera Nacional y realizaban su recorrido frente a los asistentes. Sin embargo, durante uno de sus movimientos la formación dejó de avanzar de manera sincronizada, situación que provocó reacciones entre quienes presenciaban la ceremonia.

Policías de Tamazula pierden coordinación durante ceremonia

En el video difundido en redes sociales se observa a los integrantes de la escolta avanzar inicialmente en formación. Segundos después, los elementos realizan movimientos diferentes y algunos cambian de dirección, por lo que terminan cruzándose durante el recorrido.

Uno de los policías intenta continuar con el desplazamiento, mientras otros toman un camino distinto. Pese a la confusión, los integrantes siguen adelante con el acto.

Policías protagonizan peculiar momento durante honores a la bandera en Jalisco.



Elementos de la policía protagonizaron un momento que llamó la atención durante los honores a la bandera en Tamazula, Jalisco, la noche del 15 de septiembre, previo a la ceremonia del Grito de… pic.twitter.com/EEapldRS9K — Uno TV (@UnoNoticias) September 17, 2026

Video de policías durante honores a la Bandera circula en redes

Las imágenes fueron compartidas posteriormente en redes sociales, donde usuarios reaccionaron a la falta de sincronización de los policías.

La grabación muestra solamente unos segundos del recorrido de la escolta, por lo que las imágenes no permiten determinar qué provocó que los elementos tomaran direcciones diferentes.

El video fue atribuido al Gobierno de Tamazula, que documentó actividades desarrolladas durante los festejos del 15 de septiembre.

Pese a la falta de coordinación registrada durante el recorrido, la ceremonia cívica en Tamazula continuó con normalidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento