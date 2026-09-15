¡Hasta el camión se puso patriota! Chofer sorprende con festejo mexicano

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Camión tiene mucho ambiente mexicano. Foto: IA Nano Banana 2

Los pasajeros de la ruta Terminal-Xonacatlán vivieron un viaje fuera de lo común luego de que el chofer Felipe Benítez decidió convertir el recorrido en una celebración por las Fiestas Patrias.

El autobús fue decorado con motivos mexicanos, entre ellos sombreros, moños y escudos de México, mientras la música puso el ambiente durante el trayecto.

🇲🇽🚌 ‼HASTA EL CAMIÓN SE PUSO PATRIOTA‼ CHÓFER SORPRENDE A PASAJEROS CON FESTEJO MEXICANO🎺🌮



🤳#ReporteCiudadano



🗣️Los pasajeros de la ruta #Terminal–#Xonacatlán vivieron una sorpresa muy especial gracias al chófer Felipe Benítez, quien decidió convertir un viaje cotidiano… pic.twitter.com/dhCojHcLE4 — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) September 15, 2026

Pasajeros cantan “Cielito Lindo” en pleno viaje

En el video se observa a alrededor de 25 pasajeros disfrutando del momento. Algunos incluso viajaban de pie, pero eso no impidió que se sumaran al festejo.

Con el autobús adornado y la música sonando, los usuarios comenzaron a cantar “Cielito Lindo”. Entre risas y aplausos, el recorrido cotidiano se convirtió por unos minutos en una pequeña fiesta mexicana.

Las imágenes muestran a los pasajeros siguiendo la canción y conviviendo mientras avanzaba el autobús.

Un viaje con ambiente de Fiestas Patrias

La iniciativa del chofer llamó la atención por llevar el espíritu de las Fiestas Patrias hasta el transporte público.

Los elementos colocados dentro de la unidad ayudaron a crear el ambiente: sombreros mexicanos, moños, escudos y música tradicional acompañaron a los pasajeros durante el recorrido.

Y entre “Cielito Lindo”, risas y mucho ambiente mexicano, los pasajeros llegaron a sus destinos con una sonrisa y, por un rato, olvidaron que sólo iban de camino a casa.

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