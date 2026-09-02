VIDEO: Conductor de Jeep huye tras chocar dos veces a una mujer en Naucalpan

| 22:13 | L G Suárez | UnoTv
Mujer denuncia que una Jeep la embistió dos veces. FOTO: Ilustrativa

Una mujer denunció una agresión vial en Río San Joaquín, con dirección a Naucalpan, luego de que el conductor de una Jeep Wrangler impactara su automóvil.

De acuerdo con la afectada, el hecho provocó daños en su vehículo. Tras lo ocurrido, intentó solicitar apoyo de emergencia para reportar la situación.

Denuncian agresión vial en Río San Joaquín; conductor huyó

La mujer aseguró que el conductor de la camioneta, con placas LMS-060-D, la embistió en dos ocasiones y posteriormente huyó del lugar.

Después de la agresión, la automovilista llamó al 911 para pedir auxilio; sin embargo, afirmó que la ayuda nunca llegó.

La afectada busca ahora identificar al responsable para presentar la denuncia correspondiente por los hechos ocurridos en Río San Joaquín, Naucalpan.

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