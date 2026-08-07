De terror: turistas huyen en lancha tras ser perseguidos por un hipopótamo

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Turistas huyen en lancha tras ser perseguidos por un feroz hipopótamo. Foto: AFP

Un grupo de turistas vivió momentos de tensión cuando un hipopótamo macho salió del agua y comenzó a perseguir la lancha en la que viajaban por un canal estrecho en Botsuana, al sur de África . El encuentro fue grabado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales debido a la velocidad con la que el animal siguió a la embarcación.

El momento fue captado por una de las turistas, identificada como Onzur Bell, quien documentó la reacción de los pasajeros y de los guías mientras intentaban alejarse del animal.

¿Cómo ocurrió el encuentro con el hipopótamo?

De acuerdo con el relato sobre el incidente, el grupo se trasladaba en una embarcación entre dos campamentos cuando observó al hipopótamo en el agua, a cierta distancia.

Ante la presencia del animal, el guía decidió reducir la velocidad de la lancha para observar su comportamiento y evitar una aproximación que pudiera provocar una reacción agresiva. Sin embargo, la situación cambió cuando el hipopótamo comenzó a dirigirse hacia la embarcación.

El guía advirtió a los pasajeros que debían sujetarse y prepararse para acelerar, debido a que el animal aparentemente había comenzado a seguirlos.

Al mirar hacia atrás, los ocupantes confirmaron que el hipopótamo avanzaba detrás de ellos, por lo que la embarcación aumentó la velocidad para tratar de establecer distancia.

Su imponente tamaño y velocidad fue de gran asombro para los turistas

La persecución y su enorme tamaño generó preocupación entre los turistas, quienes permanecieron atentos al comportamiento del hipopótamo mientras los guías maniobraban para evitar que se acercara.

La diferencia entre el tamaño del animal y la pequeña embarcación hizo que el momento resultara especialmente impactante para quienes viajaban a bordo. Finalmente, el hipopótamo dejó de seguir la lancha, lo que permitió que los turistas continuaran con su recorrido.

Los momentos de tensión se disiparon después de que lograron alejarse del lugar, mientras los guías mostraron su alivio entre un intercambio de sonrisas, tras haber evitado a toda costa la furia del gran herbívoro.

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