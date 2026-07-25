¡Pánico en las gradas! Pirotecnia falla y sale disparada hacia gradas en estadio de Virginia

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un espectáculo de pirotecnia se descontroló y varios proyectiles salieron disparados hacia las gradas en un estadio de béisbol de ligas menores en la ciudad de Richmond, en Virginia, Estados Unidos.

El incidente ocurrió durante la noche del 23 de julio, al terminar el partido entre los Richmond Flying Squirrels y los Hartford Yard Goats en el CarMax Park.

Fireworks show went haywire at the Richmond Flying Squirrels game, Double-A affiliate of the Giants pic.twitter.com/qRloUnFmDs — Jomboy Media (@JomboyMedia) July 24, 2026

En lugar de elevarse al cielo, algunos proyectiles comenzaron a desplazarse a ras de suelo por una falla técnica, de acuerdo con el Canal 12, una cadena informativa local.

Las chispas alcanzaron la zona del dugout y parte del área de asientos, por lo que varios asistentes corrieron para ponerse a salvo de los fuegos artificiales.

No hubo heridos de gravedad por fuegos artificiales

Los Richmond Flying Squirrels aseguraron que no hubo heridos de gravedad por el show fallido de pirotecnia en el estadio de beisbol en Virginia. Sin embargo, no dieron una cifra de personas con posibles afectaciones menores.

En un comunicado, el equipo agradeció la respuesta del Departamento de Bomberos de Richmond.

“Antes que nada, estamos agradecidos de que nadie haya resultado gravemente herido como consecuencia de la falla ocurrida durante el espectáculo de fuegos artificiales.”

Por su parte, Pyro Shows, la empresa encargada del espectáculo, indicó que una falla de un producto pirotécnico provocó el incidente. Sus técnicos siguieron los protocolos establecidos y cancelaron inmediatamente el show cuando detectaron la anomalía.

Asimismo, la compañía aseguró que colaborará con las autoridades para identificar la causa exacta. Sostuvo que la seguridad ha sido su prioridad en sus cinco décadas de existencia.

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