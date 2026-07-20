“Lady karateka”: mujer extranjera protagoniza pelea en cine VIP durante proyección de La Odisea

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Mujer protagoniza pelea en cine VIP de Puerto Vallarta. Foto: Getty

El estreno de “La Odisea”, la nueva película de Christopher Nolan, terminó en una pelea dentro de una sala VIP de cine en Puerto Vallarta, luego de que una mujer de origen extranjero interrumpiera la proyección con gritos, insultos y una agresión contra otros asistentes. El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Según los testimonios y las imágenes compartidas, la mujer comenzó a lanzar comentarios durante la película y a reírse de forma constante. Tras ello, supuestamente, varios espectadores le pidieron guardar silencio. La situación escaló hasta una confrontación física que obligó a intervenir al personal de seguridad.

Extranjera provoca pelea durante función de “La Odisea”

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, la mujer se levantó de su asiento para insultar a otros asistentes cuando estos le reclamaron por interrumpir la película.

Al notar que estaba siendo grabada, reaccionó con mayor agresividad y comenzó a lanzar patadas hacia las personas sentadas frente a ella. Una de las asistentes respondió a la agresión, lo que derivó en una confrontación dentro de la sala mientras otros espectadores gritaban y pedían la intervención del personal.

Seguridad retira a la mujer y el video se vuelve viral

Minutos después, al menos cuatro elementos de seguridad ingresaron a la sala para separar a las involucradas y retirar a la mujer, quien abandonó el lugar entre aplausos de los asistentes.

Los usuarios compartieron ampliamente el incidente en redes sociales, donde bautizaron a la protagonista como “Lady Karateca” y reaccionaron con comentarios sobre lo ocurrido durante la función.

El altercado ocurrió durante una de las primeras funciones de “La Odisea”, uno de los estrenos cinematográficos más esperados del año.

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